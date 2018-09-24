馬爾地夫 現總統料將連任

2018年09月24日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

馬爾地夫總統雅門（左，法新社），以及反對勢力聯合推選的薩利赫（右，美聯社），昨天都前往首都馬律投票。預料雅門可望在大選中勝出，繼續下一個5年任期。

南亞選舉陸印角力北京占上風

印度洋島國馬爾地夫昨天舉行總統大選，親陸且接受北京當局金援的現任總統雅門（Abdulla Yameen）幾乎篤定連任。但這場大選之所以受國際矚目，因為它被視為中國大陸和印度兩大強權爭搶印度洋地盤的角力戰。西方擔憂，馬國維繫10年的民主政體，也可能因雅門走向獨裁而毀於一旦。

馬爾地夫過去被視為印度親密區域夥伴，但雅門2013年上任後就朝陸方靠攏，兩國關係快速推進，該國積極參與大陸一帶一路，2017年更成為第二個與大陸簽署自由貿易協議的南亞國家，在經濟上馬國愈來愈仰賴大陸，來自大陸的觀光客也成馬國最大搖錢樹。北京為擴大在印度洋的戰略地位和經貿影響力，近年大舉金援數十億美元給巴基斯坦、斯里蘭卡等印度洋國家，協助打造基礎建設、租用港口，引發對周遭恐被大陸包夾的憂慮和不滿。

身為馬爾地夫長年老大哥的印度，曾經公開提醒馬國不要與陸方走太近，必須遵守「印度優先」的承諾。而雅門的唯一對手、反對勢力共推的國會議長索利赫，則被認為相對親印度與西方世界。

北京擴張印度洋勢力

北京當然希望雅門勝出，以免政權更迭殃及在印度洋的利益；英國智庫「皇家國際事務研究所」的南亞專家普萊斯指出，印度對這場大選相當關注，因為該國周遭鄰國（指巴基斯坦和斯里蘭卡）有太多陸資港口。

由於雅門上台後打擊異己，箝制媒體，戕害民主，歐盟與美國都曾對選舉表達關切，警告該國若民主狀況未見改善，將祭出包括旅行禁令、凍結資產在內的制裁措施。反對派領袖、前總統納希德目前流亡英國，遭雅門政府禁止投入大選，其他反對勢力大將不是遭下獄就是逃亡。警方在選舉前夕，大舉搜索索利赫的競選總部，指稱當局接到線報，懷疑有賄選情事。反對派則指控雅門操控選戰，馬國民主已滅。

反對派批「民主已滅」

今年2月，馬國爆發政爭，雅門宣布全國進入緊急狀態15天，授權安全部隊逮捕前總統與法官，但政治紛擾的背後，同樣是大陸與印度在印度洋上的較勁。雅門不能容忍任何人挑戰政權，包括與他有新仇舊怨的印度、以及美英等國紛紛跳出來批評，印度國內，及包括流亡英國的前馬國總統納希德，甚至發出「印度應該派兵介入馬國政爭」的呼聲。

(中國時報)