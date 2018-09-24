搞不定脫歐 英提前11月大選

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中國時報
／綜合報導

由於英國首相梅伊的脫歐計畫遭歐洲聯盟拒絕，梅伊團隊已著手籌備11月提前大選，期以民意挽救梅伊推出的脫歐方案並保住首相職位。然而，執政保守黨因脫歐爭議正陷於嚴重分裂，有若干國會議員與閣員與梅伊唱反調、力挺歐盟主張的「加拿大模式」作為英脫歐後對歐貿易藍本。

英國《星期日泰晤士報》指出，英國資深官員正針對提前於11月大選進行「選戰模擬」，期能爭取英國選民對梅伊脫歐計畫的支持。該報也表示，梅伊的權力圈核心成員已告知內閣大臣們，梅伊可能在明年夏天辭卸首相職位，希望持異議的大臣們當下暫時相忍為國。

英國內閣預定24日召開會議，屆時部分內閣大臣將要求梅伊，就英國脫歐擬定「B計畫」，否則他們將退出現任政府。也有內閣大臣揚言，當日梅伊若不提出新計畫，則將離席抗議。消息人士指出，發起「B計畫」的閣員認為，提出這個可行方案後，歐盟會願意就邊境管制問題讓步。他們並相信此方案能獲得大多數保守黨國會議員支持。

梅伊曾向歐盟表明，無法接受以加拿大模式作為脫歐後英歐貿易關係藍本，而梅伊堅持的北愛爾蘭自由貿易區「契克斯計畫」被斥為「行不通」。

梅伊主張，英國脫歐後在北愛爾蘭設立貨物自由貿易區，保留與歐盟一致的貿易規則和產品標準，以確保英國與歐盟包括農產品在內的貨物自由流通，同時避免屬於英國的北愛爾蘭，與歐盟成員愛爾蘭之間產生檢查哨等「硬邊界」。

(中國時報)

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