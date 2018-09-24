旺視界》4度動刀無損信心 亞運一舉穿金戴銀！快樂翻滾 唐嘉鴻苦盡回甘

2018年09月24日 04:11 中國時報 黃邱倫 、 陳筱琳 ／專訪策畫： 謝錦芳 執筆： 黃邱倫 、 陳筱琳 攝影： 陳怡誠 ／專訪策畫：執筆：攝影：

身為台師大體操隊隊長的唐嘉鴻，不受奪下亞運金牌的光環影響，仍然每天維持5個小時的練習量，備戰2020東京奧運。（陳怡誠攝）

唐嘉鴻小檔案

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唐嘉鴻

體操選手唐嘉鴻在2018雅加達亞運包辦單槓金牌、地板銀牌，成為台灣新體操王子，從幼稚園開始接觸體操，曾經過多次手術，一路苦練，終於在亞運穿金戴銀，接下來將拚戰兩年後的東京奧運。他說，體操帶給他的不只是獎牌，更重要的是快樂與人生經驗。

唐嘉鴻進入台灣師範大學，遇到讓他更上層樓的教練翁士航，翁教練看好唐嘉鴻是未來3到5年內台灣體操的翹楚。以下是唐嘉鴻接受《中國時報》專訪摘要。

降體重 表現更加完美

問：你這一年來為了控制體重，一直注意控制飲食，請分享要如何控制體重又維持體能？

唐：全大運結束後，我發現我的體質上，攝取澱粉類的食物時會比較不容易代謝掉，我開始在晚上控制澱粉攝取量，畢竟晚上用完餐後就比較不會動。我開始減少澱粉攝取量後，發現體重有一點改變，所以晚上不碰澱粉、油炸食物。

全大運前是我最胖的時候，應該有到75.5公斤吧！從5月控制澱粉攝取量後，體重開始慢慢下降，亞運的時候，減到70公斤，差不多瘦了4到5公斤，對體操選手來說，這算是滿大的數字，自己很開心。老師希望我的體重降到67、68公斤，因為未來我挑戰的強度更高，體重輕一點會更有幫助。

問：體重在74公斤和現在降到70公斤以下，你覺得練習或比賽狀態有差別嗎？亞運期間比賽有感覺到體重降下來，對於比賽場上有幫助？

唐：對，我覺得差別滿多的，訓練的輕盈度吧！我算力量滿足夠的選手，自己做動作的感覺，變化滿大的，能量消耗比較少。

謝恩師 告別傷痛歲月

問：你手肘曾經動過3次刀、手腕開過1次刀，怎麼走過這一段開刀、復健的過程？

唐：前兩次開刀是在高中，那段時間自己沒有對運動科學跟運動傷害防護復健的觀念、知識，前兩次開刀完的復健也草草帶過，第三次開刀是上大一的時候，翁老師對我說：「這次一定要把問題根除掉，我不會讓你手肘再動刀，一定會幫你復健良好。」開刀完慢慢照課表復健，接著再上到器械，回到原來水準，甚至超過原來水準，一路都是翁士航老師親手協助我，覺得是奇蹟。

過動兒 體操玩出興趣

問：你小時候有輕微過動，相對來說比較適合走上運動這條路？

唐：應該是，那時候我到醫院去做感覺統合相關復健，過程中復健師會帶著我動來動去，會給我做一些動作，發現我在支撐、滾翻的動作上還滿有天分的，醫生也建議我可以從事相關運動，剛好媽媽的同事有小孩也在練體操、玩體操俱樂部，經過介紹我就去台北市體操隊，剛開始也是玩玩，從幼稚園玩到國小，才開始覺得對體操有一點興趣，開始練一些動作。

問：談談第一次接觸體操時內心的感受？

唐：時間有點久遠，想不太起來，但是我練體操一直都很快樂。我每次到體操館都是很快樂的心情，現在讓我想到體操，就是快樂，體操是令我最開心的事情。

拚奧運 技術要更精進

問：兩年後要面對世界各國的好手，還有哪些方面要突破？

唐：我覺得自己技術還不到純熟，亞洲是五大洲之一，就算亞運摘金，我也只是達到20％，雖然覺得自己亞運摘金很不可思議，但我越往上看的時候，跟更高層級選手的距離，好像也沒有那麼簡單，跟翁老師接下來也會繼續努力。

問：現在就是著重在避免受傷？

唐：對，然後慢慢再從技術上去突破，亞運已經跨過了，外面還有其他四大洲好手的挑戰在等著我。

問：你最欣賞的運動員？不一定侷限於體操。

唐：有兩位很有名、頂尖的好手，就是內村航平、白井健三，他們很強，不是強在技術或訓練手法，是強在人民素養，他們的教育很成功，人民素養高，今天他們不管做什麼都會達到很頂尖的狀態，是不令人意外的。

(中國時報)