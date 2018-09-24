旺視界》爸媽一聲加油 換來一生堅持

2018年09月24日 04:11 中國時報 黃邱倫 、 陳筱琳 ／專訪 ／專訪

唐嘉鴻（左圖、右圖上）在幼稚園中班時，台北市體操推廣中心由啟蒙老師莊鴻森（右圖中）帶入體操的世界，右圖左為母親王家凌。（唐嘉鴻提供）

唐嘉鴻

在亞運拿到1金1銀的唐嘉鴻，看似非常風光，但鮮少人知道他差點就在體操這條路上夭折。回想過去，唐嘉鴻感觸很深的表示，「當初如果沒有雙親的強力臂膀支持，就不會有現在的我。」 唐嘉鴻的體操路一開始其實走得不是很順遂，甚至有點崎嶇坎坷，但唐嘉鴻沒有放棄，直到手肘第一次開刀之後讓他痛苦的想要放棄，然而此時原本不支持他的雙親，卻反過來希望他堅持下去，成為他最有力的溫暖臂膀。

最溫暖臂膀 崎嶇路相伴

唐嘉鴻眼眶泛紅說，「我很感謝我的父母，之前一些大大小小的傷勢，他們是一路最支持我的人，給我最多鼓勵，也帶我去看很多醫生。之前可能有一點小受傷，手不小心戳到、腳扭到之類的，比較輕微的小傷的時候，爸媽就會開始跟我說不要練了，練得這麼辛苦，我就一直跟他們堅持說不行，我還要練、這點傷不算什麼。」

天天打電話 大聲說感謝

唐嘉鴻表示，「高一手肘傷勢是最嚴重的時候，當時第一次開完刀，比賽完之後，關節活動度變得很小、也沒辦法伸直，我記得那天坐在爸媽車上，他們要帶我去看醫生，我就在車上哭，『我好痛！我不想練了！這個傷已經把我對體操的熱忱磨掉了！』這時候爸媽反而跟我說，『嘉鴻沒關係，我們現在要帶你去看醫生了，你要加油、要堅持。』當下感覺滿妙的，反而變成是父母在鼓勵我要堅持下去，現在回想起來，心裡好酸好酸，如今手肘可以完全康復，不但要感謝雙親，更感激台師大、翁老師、余老師的照顧及鼓勵。」

唐嘉鴻緩緩表示，「來到台師大就讀後學到很多東西，為什麼我不早點知道要孝順父母，他們以前為我做的事情總是覺得理所當然，即便表達出來的感謝也沒有這麼真誠，如今體會到當初是他們每天辛辛苦苦流汗為我打拚，可能要努力好幾個月才能買給我訓練時需要吃的營養品，所以現在每天都會打電話給他們，多關心他們，對他們的愛我會毫無保留的講出來，爸媽感謝您！」

(中國時報)