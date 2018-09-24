旺視界》人物側寫－大男孩成熟了 感性又感恩

唐嘉鴻（中）是小師大體操隊員崇拜的大哥哥。（陳怡誠攝）

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中國時報
唐嘉鴻

22歲正應該是莘莘學子在大學生涯最快樂的日子，但對於剛在雅加達亞運奪得男子體操單槓金牌、地板銀牌的唐嘉鴻卻不是如此，或許他在11年多超過4000多個日子經歷過太多事情，因此他的心智比起同年齡層同學成熟很多，這次專訪過程中滿懷感恩的心，也對於體操感悟很深。他直言，體操就像是教育，也是人生，每個階段都有不同的體會。

爸媽一聲加油 換來一生堅持
4度動刀無損信心 亞運一舉穿金戴銀！快樂翻滾 唐嘉鴻苦盡回甘
體操金牌唐嘉鴻專輯

體操是教育 也是人生

唐嘉鴻10歲開始接受體操訓練，曾經在半夜痛哭過，也曾想放棄過，無數日子都在復健中度過，這對運動選手來說是多麼的無奈與煎熬。然而台灣師大讓唐嘉鴻在茫茫大海中找到了一盞燈，有了完善的訓練與防護計畫，成為「十年磨一劍」的最佳代表。

鄰家大哥哥 微笑隊長

對唐嘉鴻而言，體操是教育，也是人生。如同人生，不斷失敗，不斷超越，才有價值；體操是教育過程，不論多大榮譽，不能單單只看那塊獎牌那麼簡單，而是很多人付出了很多努力、心血以及感恩才能堆砌出來的。

教練俞智贏對子弟兵的這番話感同身受，他表示，台師大最重視的就是尊師重道，每位來到這裡的小朋友或是成名選手，第一個動作就是向教練和前輩問好。唐嘉鴻從踏入校園那一天就開始受到潛移默化的影響，對學弟妹總是笑容滿面，在一群7、8歲小朋友的眼中猶如鄰家大哥哥。

唐嘉鴻如今正值運動生涯巔峰，然而他並沒有被亞運豐收成果迷惑，反而回到學校與學弟妹們揮灑汗水練習，將體操與教育完美結合在一起。他不只是台師大體操隊隊長而已，甚至對那些才念國小的「小師大」選手來說，都是他們追隨的榜樣。

(中國時報)

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