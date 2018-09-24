衝火場救童 消防員嗆昏殉職

茄萣透天厝火災，消防員蔡倍昇被發現嗆昏，救出後已無呼吸心跳。（林雅惠翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市茄萣區莒光路一棟4樓透天厝23日中午傳出火警，濃煙直竄，4名消防員衝上2樓搶救受困女童，但35歲消防員蔡倍昇疑因吸入過多濃煙而嗆昏，被救出時已無呼吸心跳，送醫不治。警消研判，失火民宅裝潢多、頂樓又沒窗口，在窗戶密閉情況下，蔡無法判斷所處位置，疑因空間迷航發生憾事。

女童被救出 幸輕微嗆傷

消防局第五大隊第一中隊長董柏維說，23日中午11時40分接獲報案，指茄萣莒光路4樓透天厝火災，1名女童在陽台待救，警消出動21車57人趕往救援。消防員當時分2組搜救，2人在1樓布水線控制火勢，另蔡倍昇4人進火場搶救女童，4人上2樓後，3人右轉往前陽台方向搜救，順利救出女童。女童僅輕微嗆傷。

蔡裝備完整 疑空間迷航

但蔡獨自左轉往後陽台方向搜救，直到女童已被安全救出，同仁12時8分以無線電向蔡確認所在位置，蔡仍清楚回報人在2樓房間，當時並未發出求救訊號。

董柏維說，消防員氧氣瓶可使用25分至30分鐘，11點52分進入火場，氧氣瓶估計12時22分耗盡，12點8分與蔡聯繫，蔡未發出求救訊息，12時12分仍未見蔡下樓，再向蔡確認位置，蔡回報說現場煙霧瀰漫，無法確認正確方位，消防局立即啟動緊急救援小組上樓搜救。12時25分救出蔡時，他全身裝備完整，但已無生命跡象，送醫搶救1個多小時仍宣告不治。女童阿嬤得知蔡殉職難過說，想起蔡是為了救她的小孫女而喪命，心就好痛。

警消初判，起火點在1樓廚房，事發時女童母親因人在醫院生產，女童父親則在病房照顧妻子，女童姊姊寄住附近阿嬤家，僅女童1人在家，究竟是因廚房煮食不慎失火或是電線走火引起火災，將進一步鑑識釐清。

(中國時報)

虐童可判5年 兒少法加重刑1／2 天倫夢碎 新婚妻哭到癱軟

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。