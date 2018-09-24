陳由豪聲請撤銷通緝 遭駁

2018年09月24日 04:10 中國時報 陳志賢 、 王己由 ／台北報導 ／台北報導

被國稅局列為欠稅大戶第12名的前東帝士集團負責人陳由豪，因被控掏空案逃亡大陸多年，現僅剩一起損害債權案遭通緝，他宣稱同案被告判無罪確定，他也應會判無罪，沒必要再通緝，在中秋節前跨海具狀聲請撤銷通緝。但法院「打臉」陳，指他案發後從未出過庭，通緝依法有據，予以駁回。

陳逃亡多年，案件均因追訴權時效完成，分獲不起訴、免訴，目前僅剩損害債權案仍遭通緝。據估算，陳通緝時效至2025年，陳還要躲7年才能完全脫身，屆時他已85歲。

陳被控積欠綜所稅共4.36億，唯恐名下東豐、東盟股票遭拍賣抵稅，2011年3月找「萬事達」公司負責人吳日興跨海製造假債權，佯稱欠泰國人債務，將未被查扣股票移轉到萬事達脫產，2012年11月北檢依損害債權罪起訴陳、吳。

吳日興一審獲判無罪，高院2014年8月駁回檢方上訴，吳無罪確定；陳由豪因未到案，北院2015年9月20日通緝陳由豪。但陳日前委託律師具狀聲請撤銷通緝，指同案被告吳日興獲判無罪確定，他應也會判無罪，沒有再通緝他的必要。

但法院認為，陳2002年8月29日即出境，2009年2月9日取得大陸身分，同年6月遭撤銷戶籍，案件審理期間陳從未出庭，僅由律師到庭辯護，對陳通緝迄今。

法院強調，吳日興無罪判決之效力，僅及吳一人，陳並非當然應判決無罪，陳明知遭通緝後，猶避居海外不回國應訊，有繼續通緝必要，通緝原因尚未消滅，因此聲請撤銷通緝無理由，予以駁回。

(中國時報)