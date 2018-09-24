台北、台南酒駕釀禍 3死3傷

2018年09月24日 04:10 中國時報 謝明俊 、 莊曜聰 ／綜合報導 ／綜合報導

中秋連假期間，台北、台南分傳酒駕惹禍，造成3死3傷慘劇。23歲郭姓男子23日清晨酒駕，在北市基隆路3段追撞3部機車騎士，造成1死2傷，郭酒測值1.29毫克，被依過失致死罪嫌送辦。另22日晚間台南市56歲陳姓男子酒後騎機車，行經南12線道路撞上對向騎車的陳姓夫妻，2名陳男均頭部重創不治，陳妻僅骨折無生命危險，但夫妻已天人永隔，令人鼻酸。

警方調查，從事服務業的郭男因為中秋連假，22日晚間與友人在羅斯福路KTV飲酒作樂，喝了威士忌和啤酒，郭聚會結束後酒駕返家，行經基隆路3段台大獸醫院前，因酒醉失控追撞前方3部機車，撞倒陳姓、許姓3名騎士，再連撞路旁6戶商家遮雨棚以及7部機車、10餘部腳踏車，最後車子撞到柱子才停下。3名傷者送醫後，陳姓女騎士傷重不治。

另台南陳姓男子22日晚間與友人飲宴後要到北門訪友，行經南12線道路時，因未戴安全帽且帶著酒意，疑未注意路況，與對向陳姓夫妻的機車迎面撞上。

由於撞擊力道太大，陳姓男子連人帶車打滑噴飛數公尺，撞牆後才停下，被撞的陳姓男子雖有戴安全帽仍遭甩飛，2人頭、臉重擊路面，頭臉均明顯變形，現場血跡斑斑，撞人的陳男酒測值0.87毫克。

陳妻說，夫妻倆以務農維生，22日應邀到朋友家中烤肉，當時天色昏暗，車速不快，當發現對向機車偏離車道直衝而來，想閃避已來不及。陳妻在醫院忍痛對丈夫聲聲呼喚，卻喚不醒丈夫，場面令人鼻酸。

(中國時報)