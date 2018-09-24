台北、台南酒駕釀禍 3死3傷

台北市基隆路3段23日清晨發生一起重大車禍，1名23歲男子因酒駕，駕駛的黑色豐田轎車（右下圖）撞上3輛機車，造成騎士1死2傷，民宅鐵皮騎樓因為強烈撞擊而倒塌。（趙雙傑攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

中秋連假期間，台北、台南分傳酒駕惹禍，造成3死3傷慘劇。23歲郭姓男子23日清晨酒駕，在北市基隆路3段追撞3部機車騎士，造成1死2傷，郭酒測值1.29毫克，被依過失致死罪嫌送辦。另22日晚間台南市56歲陳姓男子酒後騎機車，行經南12線道路撞上對向騎車的陳姓夫妻，2名陳男均頭部重創不治，陳妻僅骨折無生命危險，但夫妻已天人永隔，令人鼻酸。

警方調查，從事服務業的郭男因為中秋連假，22日晚間與友人在羅斯福路KTV飲酒作樂，喝了威士忌和啤酒，郭聚會結束後酒駕返家，行經基隆路3段台大獸醫院前，因酒醉失控追撞前方3部機車，撞倒陳姓、許姓3名騎士，再連撞路旁6戶商家遮雨棚以及7部機車、10餘部腳踏車，最後車子撞到柱子才停下。3名傷者送醫後，陳姓女騎士傷重不治。

另台南陳姓男子22日晚間與友人飲宴後要到北門訪友，行經南12線道路時，因未戴安全帽且帶著酒意，疑未注意路況，與對向陳姓夫妻的機車迎面撞上。

由於撞擊力道太大，陳姓男子連人帶車打滑噴飛數公尺，撞牆後才停下，被撞的陳姓男子雖有戴安全帽仍遭甩飛，2人頭、臉重擊路面，頭臉均明顯變形，現場血跡斑斑，撞人的陳男酒測值0.87毫克。

陳妻說，夫妻倆以務農維生，22日應邀到朋友家中烤肉，當時天色昏暗，車速不快，當發現對向機車偏離車道直衝而來，想閃避已來不及。陳妻在醫院忍痛對丈夫聲聲呼喚，卻喚不醒丈夫，場面令人鼻酸。

(中國時報)

陳由豪聲請撤銷通緝 遭駁 清潔員剪斷機艙線路 恐關10年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。