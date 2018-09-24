雲門金主欠債潛逃 逾追訴期不起訴

2018年09月24日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

新企集團董事長葉宏清，2004年因投資木柵動物園園外遊樂中心「Zoo Mall」虧損，被控侵占廠商3000多萬，葉逃匿大陸遭通緝13年，台北地檢署因葉追訴權時效完成，將葉不起訴。

葉宏清曾是台灣科技界白手起家的典範，他創立的飛瑞電子，曾是台灣最大的不斷電系統製造廠，葉與雲門舞集創辦人林懷民是多年好友，資助雲門舞集13年，蔚為佳話。葉2000年因新企上市，市場人士估算他身價逾60億，卻因欠債潛逃大陸，一度淪為通緝犯。

木柵動物園「Zoo Mall」，是2000年由新企旗下翰甫國際取得經營權，2002年9月開幕時，翰甫宣稱投入6億元，但因為經營不善，2004年倒閉成為蚊子館，2014年遭北市府拆除，並闢成綠地。

北檢調查，翰甫負責人葉宏清2000年取得Zoo Mall經營權，租給劍湖山、麥當勞等52家廠商，依約定翰甫預收廠商營業金額，扣除租金、管理及水電費後，餘款應發還廠商，明知2004年8、9月預收營業金額3900多萬，扣除費用外，應攤還廠商2470萬180元，竟予侵占，並積欠動物園租金317萬1650元及廠商紅利1281萬2085元，涉嫌業務侵占。

葉案發後人間蒸發，檢方懷疑他逃匿大陸，2007年4月9日發布通緝，由於舊法業務侵占罪追訴權時效10年，加計4分之1為12年6月，葉追訴權時效已在7月完成，因此將葉不起訴。

(中國時報)