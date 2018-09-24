神準章魚哥 各路參選人搶攻

士林區天玉里過去幾屆總統、市長選舉的開票結果皆與台北市整體結果相近，因而擁有「章魚哥」稱號。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

前言：選舉，除了各參選人在選戰過程拚得你死我活，也衍生不少「促咪」話題，如：正妹學姊、吸睛看板、驚人的slogan，還有就是「選舉章魚哥」，其中最知名的莫過於北市士林天玉里、新北鶯歌建德里，另外，竹市高峰里、高雄左營新光里亦是指標里，彰化縣甚至有「得彰化者得天下」說法，讓緊繃的選舉，帶著幾分輕鬆。

近屆總統、市長選舉開票結果，台北市士林區天玉里皆與北市整體結果相近，2016總統大選「英仁」在北市得票率為51.95％、天玉里52.49％；2014年市長選舉，柯文哲在全市得票率57.15％、天玉里得票率56.24％，差距不到1％，被喻為「選舉章魚哥」。

2014年市長選舉，柯文哲拿下57.15％得票率，大勝對手國民黨連勝文的40.82％，天玉里柯文哲得票率56.24％、連勝文41.92％；2016總統大選，蔡英文在北市得票率51.95％，朱立倫37.49％，蔡在天玉里得票率52.49％，朱37.66％，兩次選舉結果，台北市得票率與天玉里相差約1％。

得票率激似大選

地方人士分析，天玉里外來人口多，選民橫跨老、中、青三代，選民結構藍略大於綠，整體與全北市選民結構類似，天玉里形同是北市縮影，由於近次選舉結果相似度高，外界普遍認為天玉里開完票，結果即呼之欲出，因而受各界矚目。

天玉里長潘錦雄表示，今年底選情比較冷，地方很多人到現在還不願表態，甚至連選舉都不願意談，預計要到10月底態勢會較明朗。

潘錦雄認為，市長選舉是大選區制，不太可能從一個里就能知道全市結果，過去應屬巧合，僅供參考。

對於「選舉章魚哥」傳聞，國民黨參選人丁守中、民進黨參選人姚文智、市長柯文哲等3方陣營皆認為，市長選舉需要全區走透透，不可能僅針對特定一個里加強經營，會盡量走遍各區、各里。

天玉里 拜票熱點

據悉，丁、姚、柯陣營表面雖說不在意，但3人私下不約而同曾多次前往當地拜會地方人士，尤其是士林區選民結構綠略大於藍，但丁過去是該區立委，各有優勢，隨著選戰倒數，22日當地舉辦中秋晚會，除柯到南部演講未出席，丁、姚則一前一後到場，搶攻北市選戰章魚哥選票意味濃厚。

(中國時報)

小小的里 1人代表數萬人

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