竹市高峰里神預測 參選人求庇佑

高峰里內有聞名全台的普天宮關聖帝君，不少參選人會前來祈求心想事成。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導
新竹市議員曾資程表示，高峰里是竹市選舉章魚哥里，近10年、2次全區域的選舉結果都沒失誤過，讓許多參選人重視此里的政治取向。（陳育賢攝）

新竹市高峰里堪稱竹市選舉章魚哥里，里內除了有世居的老新竹人，也有竹科貴族新住民。統計資料顯示，近2屆的總統、立委與市長選舉，高峰里的結果就是最後結果，而里內因有供奉關聖帝君的古奇峰普天宮，近幾年許多參選人都會在選前前往參拜，祈求關聖帝君與章魚哥里庇佑當選。

剛拿到台大社會科學院國家發展研究所碩士學位的前民進黨新竹市黨部主委、市議員曾資程，此次的碩士論文中即對新竹市的選舉章魚哥里有深入探討，並提出數據證明，高峰里近兩屆的全區域選舉結果，就是全市最後開票結果。

且驚人的是，只有2009年的市長選舉，國民黨的許明財在全市與高峰里的得票率差距在2.31％，其他差距都在1％以下；總統大選與立委選舉的差距也都在1.7％以下。

他說，2016年蔡英文在新竹市得票率50.50％選票，高峰里為51.36％，差距0.86％；朱立倫全市拿下31.97％，高峰里為31.77％，差距僅0.19％。

2012年馬英九拿下57.03％的選票，高峰里為58.73％，結果只差距1.69％。

2016年第9屆立委選舉，民進黨柯建銘全市拿下40.79％，高峰里拿下39.70％，差距1.08％。國民黨鄭正鈐全市得票率35.98％，高峰里35.06％，差距僅0.91％。

另，2012年第8屆立委選舉，國民黨呂學樟全市得票率52.17％，高峰里52.74％，差距0.57％；民進黨張學舜全市40.98％，高峰里40.07％，差距0.91％。

(中國時報)

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