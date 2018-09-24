新光里五五波 高市藍綠有拚

新光里里長曾正來認為選情值得觀察。（林瑞益翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市左營區新光里過去10數年來，每逢大選，該里開票數與全台各候選人得票比例相近，被媒體喻為不亞於國外的足球章魚哥。

新光里里長曾正來說，該區藍綠比已接近為45％比55％。此語令人聯想，11月底9合1大選，國民黨高雄市長參選人韓國瑜是否有機會翻盤。

新光里因為有舊部落與新社區，加上藍綠版圖近年來的變化，讓該里在每次大選開票數相當有可看性。新光里公民數近1萬3000人，以2016年總統大選為例，蔡英文在新光里拿下58％，朱立倫30％、宋楚瑜12％，全台比例蔡英文則是56.1％、朱立倫31％、宋楚瑜12.8％。

至於2012年總統選舉，馬英九在新光里拿下4391票51％，蔡英文3983票46％，宋楚瑜158票1.8％；對比大選結果馬英九勝出，拿下51.6％，蔡英文45.6％，新光里開票結果與大選相近。

分析新光里的藍綠版圖，曾正來說，早年是綠3藍7，在陳菊上任後，綠藍比例拉近，後來綠超越藍，但這些年來，又成五五波，大概是55％較支持綠軍，但這不代表這些人是支持民進黨，其中包含許多無黨人士或白色力量。該區屬於新社區，曾正來在新光里住40餘年，目睹多年來的政黨政治的變化。

他表示，政黨要傾聽選民的聲音，任何事件都會影響選票，包含景氣、房價、淹水等，離11月24日還有2個月，鹿死誰手，仍有待觀察。

(中國時報)

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