鶯歌建德里 曾因319失準

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中國時報
許哲瑗／新北報導

素有「新北章魚哥」之稱的鶯歌區建德里，自1994年台灣省長選舉至今，除了2004年總統大選疑因319槍擊案而預測失準外，開票結果多次與整體選情相符，被視為大選重要指標，還有「贏得建德里，贏得全台」一說。

回溯1994年台灣省長選舉，宋楚瑜、陳定南全台得票率分為56.22％、38.72％，鶯歌區建德里則開出58.58％、39.35％，兩者得票率接近；1996年、2000年總統大選比例也相當接近，建德里還被冠上「新北章魚哥」封號，每逢大選，就有媒體守候在建德里投票所外，搶先播出得票結果。

但2004年總統大選，建德里卻開出與全台「恰巧相反」的得票率，推測是當時連戰、宋楚瑜原先聲勢強，卻因319槍案造成選情大轉彎才失準。

2012年總統大選，馬英九、蔡英文、宋楚瑜全台得票率為51.6％、45.6％、2.7％，建德里則為51.6％、44.8％、3.4％，不僅吻合度高，藍營得票率甚至分毫不差；2016年總統大選，蔡英文、朱立倫、宋楚瑜於全台得票率為56.12％、31.04％、12.84％，建德里則為54.57％、28.57％、16.89％，差距不到5％。

「大家一直在問原因，我們也覺得很神奇！」建德里長林真達推測，可能是因為里內人口僅有620多人，近6分之1是長者，少有外地人口遷入，故選民結構相對單純，里民也都有各自藍綠立場。

(中國時報)

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