連續4屆 彰化贏總統就贏

2018年09月24日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

歷來大選，震天響口號除了「決戰中台灣」，更有「得彰化者得天下」說法。位在濁水溪以北、全台人口第一大縣彰化縣，被視為每次總統大選的重要指標，主要在彰化縣藍、綠板塊浮動，縣長投票成了民意風向球，已連續4屆結果都合拍。

彰化縣是六都外的百萬人口大縣，從地理戰略來說，南臨濁水溪、北依大肚溪，是傳統藍、綠板塊的分野；有趣的是，2001年民進黨翁金珠當選縣長，2004年陳水扁、呂秀蓮連任；爾後卓伯源連任兩屆縣長，總統馬英九持續勝選；這屆魏明谷拿下百里侯，蔡英文也贏了大選，藍、綠得票變化幅度，總微妙地反映在大選的選票上。

這主要在彰化縣選民結構不是鐵板一塊，藍或綠只要多掌握5％選票，就能勝選。從歷屆縣長選舉觀察，1981年黃石城以「黨外」為號召擊敗國民黨提名陳伯村，接著連任，1989年，民進黨周清玉擊敗國民黨提名施松輝當選縣長，打下彰化縣連續12年非國民黨執政基礎。

但1993年尋求連任周清玉敗給國民黨提名阮剛猛，1997年阮剛猛再度擊敗民進黨提名翁金珠；2001翁金珠打敗國民黨提名葉金鳳，2005年尋求連任敗給卓伯源，2009年卓伯源成功連任。

彰化百里侯藍、綠輪流執政，不過，過去無論立委，還是基層鎮長、議員選舉，總是藍大於綠，但情勢從2014年起有了改變，民進黨籍鄉鎮市長和議員席次增加，4席分區立委綠營也拿下3席。

這次魏明谷和王惠美呈現五五波拉鋸，民進黨深信「贏1屆、輸2屆」的環境不再，「1屆魔咒」純屬無稽；反觀，王惠美也沒有太大動作，深信也是大環境颳起的風向。

(中國時報)