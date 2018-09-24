積水次數暴增 柯挨轟破功

2018年09月24日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市9月8日降下豪大雨，不少區域時雨量未超出標準值仍淹水。市議員周柏雅質疑，柯市府時期積水次數比郝市府後4年多出數倍，且大安、文山區幾乎包辦近年前10大積水深度排行榜，顯然治水有問題，他要求市府徹底檢討並懲處。

官網統計掛零 議員質疑

台北市長柯文哲曾誇下海口說，北市時雨量78毫米以下不會淹水，但8日有高達213處積水，其中至少50處未達78毫米仍淹水，挨轟治水破功。周柏雅進一步發現，郝市府後4年任內共發生47次積水，柯市府前3年就達57次，加上日前213處，數量超越前朝4、5倍，且北市積淹水資訊官網今年統計數字竟仍掛零，質疑市府難道打算選舉完再公布？

周柏雅還說，大安區自納莉颱風後很少淹水，郝市府後4年僅淹4次，且從未出現在10大積水深度排行中，但柯市府前3年就淹9次，2周前捷運東門站連通道甚至淹水高達1公尺，加上忠孝東路四段、新生南路、基隆路二段都傳災情，光是大安和文山區就包辦10大積水深度地區7名，排水因應措施明顯不足。

強度有差 不宜簡化比較

周柏雅強調，郝市府時期瞬間雨量突破78.8毫米情況屢見不鮮，以單日雨量來看，2012年6月12日達277.5毫米，比今年9月8日雨量144.5毫米高出近1倍，但當時並未傳出嚴重積水災情，反觀這次卻淹水達200多處，他要求市府好好檢討原因，提出有效解方。

對此，北市水利處下工科長鐘政信解釋，每年積水案件數量與強降雨的次數、強度和延時有關，不宜簡化為特定年度去比較，2012年那次雨下得較慢，時雨量未超標，與今年9月集中降雨情形不同，大安、文山區名列前茅是因2015年發生2次極端強降雨所致，至於官網數據，待整理完8日通報案件後會盡快更新。

(中國時報)