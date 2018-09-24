陳學聖公開信 批市府酬庸任命

2018年09月24日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

國民黨桃園市長參選人陳學聖23日發給市府員工公開信，指桃園市府內充斥不合理要求及各式鬥爭，凌駕專業的政治酬庸任命，從市府人事調動頻繁、機要祕書任用名單及各基金會人員配置就能看出，當中有很多人是因為這次的選舉，突然被安插，影響原先同仁的權益。

別把機要人員「汙名化」

桃園市政府新聞處長張惇涵對此表示，市府各機關有編制機要人員，這是人事制度的規定，把機要人員汙名化，甚至造成機要人員與公務員對立，這是為了選舉的惡意扭曲。鄭文燦市長也未把機要職缺用滿過，陳委員從政多年，提出這種沒有常識的說法，是秀自己的下限，也是惡意的選舉抹黑。

陳學聖說，桃園市府有6000多位員工，多少人是透過埋首苦讀，拚了命才通過國家考試，但如此辛勤努力下，卻不如與鄭文燦「交陪」，大多人敢怒不敢言，因為害怕遭到府內高層鬥爭。

交陪凌駕專業 敢怒難言

他批，桃園市府內的公務人員，遭善於鬥爭的人綁架，高度懷疑善用鬥爭的民進黨，正以鬥爭方式摧毀國家行政體制，製造沉默的職場霸凌，甚至將反對者的新聞資訊都定義成「假新聞」。

而龍潭區市議員參選人魏筠的選舉看板，貼出「支持陳學聖就是支持核廢料留龍潭」，對此陳學聖抨擊，蔡英文政府全面執政，沒有任何有關核廢料處理政策，還一昧啟動深澳電廠，完全背離民意。鄭文燦4年前也發表承諾核廢料退出桃園，至今也沒兌現，該標語明顯「問錯人」，只想用標語來混淆視聽，愚弄選民。

魏筠回應， 馬英九前總統大力推動「以核養綠」公投，鼓吹「重啟核四」，而陳學聖委員找馬英九站台已經好幾次，陳學聖到底支不支持重啟核電，自己也要講清楚。

(中國時報)