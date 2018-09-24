花博亮點 后里花舞館試燈

2018年09月24日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府觀光旅遊局結合華信航空與法藍瓷等國際品牌；推出買航空套票享折扣再送花博門票等優惠活動。（陳世宗翻攝）

2018台中世界花博將於11月3日開幕，台中市政府觀光旅遊局結合華信航空與法藍瓷等國際品牌，推出買航空套票享折扣再送花博門票，並享有國際品牌產品折扣優惠；可選擇「一程多站 順遊花博」旅遊模式，透過豐富多元遊程選項暢遊台中。后里園區「花舞館」已先行試燈。

觀旅局長陳盛山說，市府促成華航集團及雄獅旅遊等業者共同合作，搭配華信假期2.0方案，整合推出第一波港澳旅客赴台旅遊優惠配套；第二波將規畫買華信假期2.0遊台中花博就可參加品牌商品抽獎，透過台中、香港兩地密集航班優勢吸引國際旅客，朝突破50萬港客入境台中目標前進。

優惠配套 搶攻港澳旅客

華信航空總經理曹志芬指出，「華信假期2.0」最大特色，就是讓旅客機票、酒店、當地行程1次完成；從香港直飛台中，再搭乘華信航空直飛澎湖、金門、花蓮、台東等國內航線，延伸花博觀光效益。

台中世界花卉博覽會即將試營運，后里園區「花舞館」先行試燈，從晚霞到天黑園區展現不同光感意境，吸引民眾駐足讚嘆「好漂亮！」。建設局表示，針對園區設備、展館及裝置藝術等項目，依不同主題，展現各異其趣夜間照明意境，讓民眾欣賞到花博園區日夜不同面貌。

配合主題 展現不同光感

建設局長黃玉霖說，豐原葫蘆墩展區同樣運用不同夜間光環境設計，以燈光搭配園區各項主題花藝佈展，整個園區以空橋或步道，連接沿途花藝佈展、觀景平台與活動廣場，遊客可感受到園區內夜間光環境明暗對比，像在聆聽一首燈光的交響曲。

(中國時報)