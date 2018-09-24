口湖吃鰻魚遊祕境 歡度佳節

2018年09月24日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

「口湖食鰻節」系列活動23日在口湖鄉第1鰻波工坊舉辦「日式特色餐會」，推出日式鰻魚飯等日式鰻魚料理，配合24日輕旅行一日遊觀賞口湖鄉美麗風光與特色產業，吸引許多民眾利用中秋連假前來「吃鰻魚、遊口湖」。

徒手抓鰻魚 尖叫連連

台灣鰻魚養殖已有50年歷史，雲林縣鰻魚養殖面積與產量均為全國第一，其中，口湖鄉更是最主要的養殖區，可說是台灣鰻魚的故鄉，雲林縣政府與口湖鄉公所因此共同規畫「口湖食鰻節」系列活動，行銷口湖優質鰻魚。

23日「日式特色餐會」在口湖鄉埔南村第1鰻波工坊登場，首先由鰻魚公主用說故事的方式介紹口湖埔南地區養鰻歷史，隨後請民眾體驗「浪鰻恐怖箱」，徒手抓鰻現場尖叫連連，最後大家一起享用美味的日式鰻魚飯。

李進勇表示，鰻魚自古即被視為養生補品，營養價值極高，日本更將吃鰻變成1種飲食文化。雲林豐富的農漁產享譽全台，口湖鰻魚主要外銷日本，為讓國人不用遠赴日本也能享用最高檔的鰻魚料理，特別舉辦「口湖食鰻節」系列活動。

摸蛤賞美景 烤烏魚子

口湖食鰻節除了「日式特色餐會」，還有24日的口湖輕旅行一日遊，主辦單位表示，輕旅行將帶領民眾了解口湖鰻魚特色產業過程、參觀海角祕境宜梧滯洪池生態美景、馬蹄蛤主題館下水摸蛤、高粱酒烤烏魚子等，讓民眾度過一個不一樣的中秋佳節。

(中國時報)