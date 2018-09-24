口湖吃鰻魚遊祕境 歡度佳節

「口湖食鰻節」推出日式鰻魚飯（小圖，翻攝），精緻美味。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

「口湖食鰻節」系列活動23日在口湖鄉第1鰻波工坊舉辦「日式特色餐會」，推出日式鰻魚飯等日式鰻魚料理，配合24日輕旅行一日遊觀賞口湖鄉美麗風光與特色產業，吸引許多民眾利用中秋連假前來「吃鰻魚、遊口湖」。

徒手抓鰻魚 尖叫連連

台灣鰻魚養殖已有50年歷史，雲林縣鰻魚養殖面積與產量均為全國第一，其中，口湖鄉更是最主要的養殖區，可說是台灣鰻魚的故鄉，雲林縣政府與口湖鄉公所因此共同規畫「口湖食鰻節」系列活動，行銷口湖優質鰻魚。

23日「日式特色餐會」在口湖鄉埔南村第1鰻波工坊登場，首先由鰻魚公主用說故事的方式介紹口湖埔南地區養鰻歷史，隨後請民眾體驗「浪鰻恐怖箱」，徒手抓鰻現場尖叫連連，最後大家一起享用美味的日式鰻魚飯。

李進勇表示，鰻魚自古即被視為養生補品，營養價值極高，日本更將吃鰻變成1種飲食文化。雲林豐富的農漁產享譽全台，口湖鰻魚主要外銷日本，為讓國人不用遠赴日本也能享用最高檔的鰻魚料理，特別舉辦「口湖食鰻節」系列活動。

摸蛤賞美景 烤烏魚子

口湖食鰻節除了「日式特色餐會」，還有24日的口湖輕旅行一日遊，主辦單位表示，輕旅行將帶領民眾了解口湖鰻魚特色產業過程、參觀海角祕境宜梧滯洪池生態美景、馬蹄蛤主題館下水摸蛤、高粱酒烤烏魚子等，讓民眾度過一個不一樣的中秋佳節。

(中國時報)

花博亮點 后里花舞館試燈 安坡童玩文化 放下3C玩山溪

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。