安坡童玩文化 放下3C玩山溪

2018年09月24日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東三地門鄉安坡部落10多年來發展獨特的「童玩」文化，目前已有168種童玩，成為部落亮點。茂林國家風景區管理處協助屏東縣原鄉藝文產業聯盟推廣協會發展安坡觀光，讓遊客體驗童玩活動，還開發許多「山溪產品」，讓遊客放下3C，到安坡玩山溪。

走進山野 徜徉自然

安坡部落童玩包括弓箭、竹水槍、踩高蹺、靶洞、嘎嘎器、擲木塊等，許多兒時記憶的童玩都能在這裡找到。協會多元就業方案專案經理江華霖說，除了一般童玩部落也設計了花草童玩，讓遊客暫時放下科技產品，進到山野溪林中玩大自然的東西。

除了原住民傳統的編花環、設陷阱、編葉子耳環外，還有樹葉燙頭髮、葉子吃魚等奇特童玩。江華霖說，乍聽這些名字會覺得很奇特，皆是由原住民語直譯、用大自然物件去玩的遊戲，很難以解釋到底怎麼玩，只有親自體驗之後才能了解。

部落合作 帶動觀光

目前部落遊程以半日遊及一日遊為主，除了童玩體驗也會不定期舉辦草地音樂會或野餐派對，讓遊客有更多元玩法。由於部落空間不足，並未開放住宿；協會未來也會和附近的高樹、青葉、馬兒、禮納里等部落合作，推廣2日以上遊程，希望能把餅作大，帶動原鄉觀光。

協會理事長蔣宗佑表示，部落已將童玩彙整出文字資料，也將童玩體驗、童玩DIY等製作成系列文化教材，讓部落小朋友從小就接觸童玩，長大後也成為最佳的部落導覽員。目前協會也有3名返鄉青年加入導覽員行列。

(中國時報)