北市府擬修法 不備詢可罰

2018年09月24日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北農產運銷公司總經理吳音寧不到議會備詢，市府研擬修正自治條例，明令總經理或董事長應赴議會備詢，違者可依法開罰，外界質疑市府為吳音寧修法是矯枉過正，市長柯文哲23日對此強調，制度不是為了一個人而設，若沒有做好就新定規則。

吳音寧自這個會期起依法不到議會備詢，引來多名議員炮轟不尊重議會，就連議長吳碧珠和柯文哲多次要求備詢，吳仍無動於衷，僅出席委員會工作報告，市府為強制吳進議會，正在修正《台北市政府投資事業管理監督自治條例》。

北市財政局研擬修法明定，市府提供場地並與投資事業訂有委託經營管理契約內，將明定「經議會邀請列席應列席報告並備詢」，違者可依約開罰，而這條例被視為「吳音寧條款」。

柯文哲昨表示，常常是天下本無事庸人自擾之，當時是誰（指民進黨）把前北農總經理韓國瑜弄到議會，一旦變成慣例，不能說這個要來，那個不要來，哪有這回事，應該一視同仁。

外界質疑為吳音寧修法是否矯枉過正，柯文哲無奈說，「不然有更好建議嗎？」，若遇到耍賴的人怎麼辦？是否指吳音寧耍賴？柯說，他的態度就是有制度就照制度做，發現破洞就補。

柯文哲強調，制度不是為了1個人而設，要長治久安，若大家沒做好就重新訂規則。

對此，吳音寧回應，現在還不清楚修法條文及狀況，但一直以來她都遵循體制規範，若修法通過會依法辦理；至於是否對修法感到針對性？吳音寧則笑而不答。

該修正案將於本周提案市政會議討論，預計下會期送議會審議，若順利通過修法，吳音寧最快明年議會新會期就必須備詢。

(中國時報)