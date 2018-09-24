北市府擬修法 不備詢可罰

友善列印
中國時報
／台北報導

台北農產運銷公司總經理吳音寧不到議會備詢，市府研擬修正自治條例，明令總經理或董事長應赴議會備詢，違者可依法開罰，外界質疑市府為吳音寧修法是矯枉過正，市長柯文哲23日對此強調，制度不是為了一個人而設，若沒有做好就新定規則。

吳音寧自這個會期起依法不到議會備詢，引來多名議員炮轟不尊重議會，就連議長吳碧珠和柯文哲多次要求備詢，吳仍無動於衷，僅出席委員會工作報告，市府為強制吳進議會，正在修正《台北市政府投資事業管理監督自治條例》。

北市財政局研擬修法明定，市府提供場地並與投資事業訂有委託經營管理契約內，將明定「經議會邀請列席應列席報告並備詢」，違者可依約開罰，而這條例被視為「吳音寧條款」。

柯文哲昨表示，常常是天下本無事庸人自擾之，當時是誰（指民進黨）把前北農總經理韓國瑜弄到議會，一旦變成慣例，不能說這個要來，那個不要來，哪有這回事，應該一視同仁。

外界質疑為吳音寧修法是否矯枉過正，柯文哲無奈說，「不然有更好建議嗎？」，若遇到耍賴的人怎麼辦？是否指吳音寧耍賴？柯說，他的態度就是有制度就照制度做，發現破洞就補。

柯文哲強調，制度不是為了1個人而設，要長治久安，若大家沒做好就重新訂規則。

對此，吳音寧回應，現在還不清楚修法條文及狀況，但一直以來她都遵循體制規範，若修法通過會依法辦理；至於是否對修法感到針對性？吳音寧則笑而不答。

該修正案將於本周提案市政會議討論，預計下會期送議會審議，若順利通過修法，吳音寧最快明年議會新會期就必須備詢。

(中國時報)

安坡童玩文化 放下3C玩山溪 楊文科帶楊寶寶 全家福賀中秋

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。