退休教師 推安樂死立法公投

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中國時報
／嘉市報導

安樂死在國內引起眾多不同意見發聲，退休教師賴台生因親身經歷親人的人生最後一哩路，飽受病痛之苦而走得不平靜，他挺身而出，在國家發展委員會公共政策網路發起安樂死議題，審核過關，卻形同擱淺，目前轉而力挺安樂死立法公投案。

賴台生的母親在癌逝前接受許多治療，當母親進入癌末之際，子女不捨母親離去，讓她接受新藥治療，將原本僅剩半年的餘生，延長了1年半，然而，母親孱弱無力的軀體幾乎是靠藥物支撐下去；他的岳母中風7年，飽受病痛拖磨，經常是面色凝重痛苦或情緒不佳，生活自理困難，人生最後活得沒有尊嚴。

目睹2位至親長輩從生病到死亡的過程，他對生命何去何從有強烈感觸。母親離世後，他幡然醒悟讓母親承受磨難，更坦然面對自己已是近黃昏的年紀，除簽署捐贈器官、安寧緩和醫療等同意書文件，也決定站出來支持安樂死立法，身穿背心、車子張貼支持「安樂死合法化」大紅字標語，行動式宣揚理念。

賴台生說，他在國發會公共政策網路參與平台發起「推動安樂死合法」，達到規定門檻，審核通過，國發會也聽取不同意見聲音，但至今卻無下文，形同擱置，傅達仁赴瑞士安樂死新聞熱度一過，安樂死議題再度沉寂。

賴台生說，江盛醫師在網路發起「死亡權利法案立法公投」案連署，通過中選會審核，已啟動連署，1個月來僅萬餘人連署，達不到28萬份連署書門檻，已趕不上年底舉選公投案，促使他更積極想助一臂之力，將於29日上午9時至12時在嘉義高中樹人堂設攤徵求連署，期待更多人關注每個人都會面臨的生死議題。

(中國時報)

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