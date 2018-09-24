白蛇傳奇無對白 全靠精湛舞藝

2018年09月24日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

梅門文化基金會帶領多位身心障礙人士組成的演員與舞者，23日下午演出「精~白蛇傳奇」公益舞台劇，全場沒有一句對白，演員們以功夫為底蘊，搭配華麗的舞蹈、服飾與燈光等表演元素，演出了精彩絕倫的民間傳說，讓新北市長朱立倫、前行政院長毛治國夫婦都看得如痴如醉。

朱立倫致贈梅門李鳳山師父感謝狀，感謝他致力推廣健康平甩功與氣功、教導身心障礙人士，也讚許梅門與新北市府「動健康」銀髮政策有異曲同工之妙，李鳳山則回贈朱立倫「養生日月談」著作和「精~白蛇傳奇」影音書。

舞台劇開演前，李鳳山親身教導現場觀眾一招基本養生呼吸吐納氣，讓民眾回家後好好練習，促進身體健康。

梅門演員與舞者有很多都是身心障礙人士，像飾演許仙的曾無盡是自閉症患者、演出小青蛇的楊衡罹患妥瑞氏症、扮演道士的張道順則有聽障問題，這些身心障礙人士在李鳳山教授氣功調整身心體質下，逐一克服障礙，找到屬於自己的人生道路，站在舞台上賣力演出動作精細，絲毫看不出是身心障礙人士。

舞台劇講述民間傳說故事，白蛇精修練成人，在西湖與許仙相識相戀，有道高僧法海帶走許仙囚禁金山寺，白蛇為救丈夫，與法海鬥智鬥法，最後仍遭收伏鎮壓在雷峰塔內；舞台演出白蛇大戰法海時，舞者以精湛武術為底的表演呈現，虎虎生風的拳腳演出讓現場觀眾驚呼連連，結束時掌聲久久不散。

(中國時報)