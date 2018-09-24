李進勇看紙風車 張麗善參加晚會

2018年09月24日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

張麗善（左）回家鄉馬光厝參加「馬光之夜」與鄉親同樂。（張朝欣翻攝）

中秋連假參選人紛紛回鄉固票，雲林縣長參選人張麗善23日回到土庫鎮馬光厝家鄉，參加藝文晚會陪親友同樂，訴求「馬光厝出能人」；雲林沿海四湖鄉出身的李進勇，則前往台西鄉觀賞紙風車劇團演出，與沿海鄉親一起歡度佳節。

張麗善23日中秋節前夕，回到土庫鎮馬光厝家鄉參加順安宮前廣場「馬光之夜」，欣賞馬光厝子弟演出的藝文表演，同時訴求馬光厝能人齊聚，惟有大團結才能贏得勝選讓家鄉更進步。

張麗善表示，「馬光之夜」演出者包括張堅豪4兄弟的「長弓舞蹈劇場」、張純美領導的「美美舞蹈團」、金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」得主張見宇牧師、「舞立方」舞者趙敦毅、台灣原創流行音樂大獎得主「柑仔店樂團」主唱黃居豐，全都是馬光厝的傑出子弟。

尋求連任的雲林縣長李進勇這幾天晚上都安排行程與縣民同樂，22日晚上參加詔安客家文化節「澹仔火詔亮客庄」，舉火把與上千民眾一起祈福；23日前往台西鄉進安府觀賞紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，與沿海鄉親度過中秋連假藝文夜。

李進勇表示，感謝豐泰文教基金會贊助活動，紙風車劇團已成立26年，全台每年演出300多場，觀眾累積超過600萬人次，希望藉由戶外兒童劇的演出，啟發沿海地區小朋友的創意與想像力，從小扎根藝文氣息，打造充滿藝術文化的雲林縣。

(中國時報)