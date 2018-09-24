遭批放水 陳師孟撤陳金德調查案

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中國時報
／台北報導

宜蘭縣代理縣長陳金德因違規開民宿被彈劾，但陳金德在監察院另有他案，就是他退還前縣長林聰賢就農地違法使用者加倍課徵的房屋稅。監委陳師孟提出調查報告，認為陳金德、林聰賢皆無不法，但在委員會討論時引發反彈，甚至被同僚質疑「放水」，最後只好撤回。

陳金德2017年出任代理縣長時，連本帶利退還前縣長林聰賢於2016年任內，針對縣內農地違法使用者加倍課徵的房屋稅，共計逾1900戶、4500萬元，就連陳金德自己也獲退1.5萬元，外界譁然，遭批護航豪華農舍。

今年初有人向監察院陳情，監院因此啟動調查退稅案，但不少監委以和陳金德有私交為由申請迴避，最後案子指派給陳師孟。未料陳師孟在上月，以陳、林皆無不法為結論完成調查報告，調查報告送入財經委員會時，引發其他委員激辯。

參與討論的監委指出，農地違法使用的行政處分，在陳金德上任後就大翻盤，若非前任林聰賢有失誤，就是陳金德退稅有問題。但陳師孟在調查報告結論中指出，宜蘭縣政府有疏失，卻未要求改善，反是要求中央政府督導，陳的結論會有問題。

監委表示，過去在委員會中撤案是不多，但並非完全沒有。另名監委則說，陳師孟上月撤回調查案修改後，本月財經委員會尚未重新提出。

(中國時報)

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