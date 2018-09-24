整合公車路線 遊花蓮不再霧煞煞

2018年09月24日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮每年約有千萬旅次遊客造訪，不過因公車路線眾多，常讓自由行旅客看得眼花撩亂，縣府對此整合縣內33條公車與偏鄉社區小巴士路線，分成「太魯閣線」、「縱谷線」及「海岸線」3大路線，清楚標示搭乘時間、站牌及熱門景點，方便遊客上山下海，深度暢遊花蓮。

花蓮縣南北狹長達137公里，海岸山脈又將花蓮分為縱谷和海岸地區，目前共有花蓮客運、太魯閣客運、台灣好行與跨越花東兩縣行駛於台11線的鼎東客運營運，由於公車路線眾多，乘車資訊混亂，常讓遊客看了「霧煞煞」，降低搭乘意願。

縣府考量民眾過去查詢縣內公共運輸資訊不易，即日起在花蓮觀光資訊網中規畫「公共運輸資訊」頁面，包括公車路線圖、公車時刻表、汽車租用、機車租賃及單車租借等資訊，方便遊客更加快速便捷了解縣內交通資訊。

升級版的網頁交通資訊，也首度推出搭乘攻略，除一次網羅「太魯閣線」、「縱谷線」、「海岸線」等3大公車路線圖，還標示熱門景點，民眾可上網下載攻略或印製成紙本摺頁，路線圖也放置花蓮各旅客服務中心及借問站，提供民眾索取後按圖索驥。

縣府觀光處指出，旅客除能一目了然3大路線的搭乘時間、站牌位置外，網頁也規畫「接駁車、社區巴士」專頁，提供現有卓溪鄉社區專車、秀林鄉社福醫療專車、社福巴士、鳳林鎮幸福巴士以及萬榮鄉社區小巴士等小型車接駁車的搭乘時刻表，解決偏鄉民眾的乘車問題。

(中國時報)