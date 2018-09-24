前鎮區新增1例登革熱

高雄23日新增第9例本土登革熱個案，衛生局加強消毒。（林瑞益翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高市23日新增第9例本土登革熱個案，該案是居住在前鎮區瑞興里30多歲女性。為釐清感染來源及防堵社區疫情擴散，市府防疫團隊加強防疫工作，杜絕可能疫情。

高雄市衛生局疾管處處長潘炤穎表示，衛生單位20日進行第8例個案擴大社區疫調採血時，主動發掘這位女性，她於18日開始出現發燒、喉嚨痛、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，當天至住家附近診所就診後返家休養。

經衛生單位人員於社區採血發現異常後，公衛人員再次親訪個案，發現她皮膚已出現典型登革熱紅疹症狀，個案才坦承近期陸續有症狀且出現血尿，防疫人員隨即安排個案住院治療，23日中央認可實驗室發布檢驗結果，確診本土登革熱。

目前個案已經退燒、紅疹及血尿症狀也逐漸改善，經過衛生單位疫調發現，該案無慢性病史、近期無出國史，活動地以住家為主，每周固定帶小孩至前鎮區醫院復健及國小上學，該案與前鎮區確診第8例本土登革熱個案居住地距離約50公尺，血清型別均為第2型病毒，有極高的地緣關係，研判為前鎮崗山仔地區同波段社區群聚感染。

針對疫情發生里段執行孳生源檢查暨噴藥滅蚊工作，前鎮區級指揮中心於22至27日安排警戒里別社區擴大執行孳生源檢查，中秋連假防疫不間斷，嚴防環境孳生源擴散疫情。

(中國時報)

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