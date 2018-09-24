三鶯職人茶具 日人驚豔

國發會舉辦的「設計翻轉地方創生」計畫國際展22日於東京登場，三鶯職人茶具組大獲好評。（許哲瑗翻攝）

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中國時報
許哲瑗／新北報導

國發會舉辦的「設計翻轉地方創生」計畫國際展22日於東京登場，由國發會主委陳美伶、台灣駐日代表謝長廷及新北市蕭旭岑副祕書長作為台灣代表參加，其中一套由三峽、鶯歌在地職人跨屆創作的茶具組，傳承台灣特色，讓日本賓客大開眼界。

東京的開幕茶會上，新北市三峽、鶯歌的在地陶藝家李志豪創作的陶杯、藍染工藝家王淑宜設計的藍染杯墊，以及來自坪林的淨源包種茶，讓日本賓客嘖嘖稱奇。

李志豪分享創作理念，考量到三峽碧螺春與蜜香紅茶不易悶泡的特性，特別設計成開放式的無蓋茶具，並運用柴燒陶質地特色，讓茶葉能在陶器中完全展開，醞釀出更濃郁的茶香，再搭配富有三鶯河川意象的藍染桌布，展現新北市源源不絕的能量。

文化局表示，今年國際成果展以「花、果物、竹、茶、海洋、戰地原民、文化」等8項概念，展出各地「設計翻轉地方創生」推動成果，其中新北市除了陶茶席設計組、打鐵、製麵、藍染、製油等跨領域的創作成果外，也以形象影片呈現本計畫執行成果，讓國際一同體驗三鶯人文風情。

蕭旭岑表示，本次展覽以「三鶯‧宴」計畫為題，集粹三鶯地區百年的工藝精華，發掘「茶、染、陶」等10種在地產業，並媒合10種不同領域的設計者，創作出詩陶、麵線及茶油伴手禮、三峽限定刀具組、藍染商品、茶具組等10組跨界創作，成果相當豐碩。

(中國時報)

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