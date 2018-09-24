2018年09月24日 04:10 中國時報 鄭家慶

傳言多時的梵陸主教任命問題終於塵埃落定，22日教廷與各國關係部副部長卡米萊利和大陸外交部副部長王超在北京簽署了臨時性協議。雖然雙方並未公布協議內容，但對梵諦岡而言，此協議主要聚焦於天主教在中國大陸牧養層面的突破，大陸所有主教也將因此承認教宗的權威。

梵諦岡的憂慮不是憑空而來。2018年2月1日中國大陸新修訂的《宗教事務條例》正式生效，而中國天主教愛國會和中國主教團2016年12月提出的「推進我國天主教堅持中國化方向五年工作規畫（2018～2022）」，也於5月17日的負責人聯席會議正式審議通過。相關條例頒布迄今，限制、取締或懲罰各地政教的衝突個案劇增，這樣的發展確實讓外界對於在中國大陸的宗教自由感到憂心忡忡。

對梵諦岡而言，即便此「臨時協議」並非絕佳協議，但卻是與中國大陸改善對話的機會之窗，即便改變大陸的機會渺茫，卻也是迄今爭取在陸宗教自由唯一取得的破口。但對於在陸天主教信徒而言，關切的重點不應僅是梵諦岡能否取得主教任命權，而是妥協後對天主教在大陸實質發展的影響。若因此使天主教所追求的價值能觸及大陸人民的內心，進而改變大陸對西方價值的看法，長遠來看，對天主教在陸發展確實有幫助。

但目前看來，梵諦岡恐先得面對短期內在陸地下教會對落實臨時協議的反彈聲浪。

從梵諦岡對外聲明也可看出，教廷不會天真地以為僅憑著一紙文字協議，天主教在大陸的發展就能獲得實質保障，聲明也強調將就協議本身的落實情況進行定期性評估。但問題是在共產黨無神論的基調、當前落實宗教管理的緊縮和以習思想為中心的宗教中國化下，中共政權如何合理化陸梵協議，以及如何面對後續對內部其他宗教的示範效果，將是外界後續觀察的重點。

陸、梵之間的歧見不只有主教任命權，還涉及大陸內部維穩及宗教自由問題，甚至梵諦岡與中華民國邦交問題。

對於陸、梵此時達成協議，外界紛紛猜測促成陸、梵妥協的最終考量為何？教宗方濟各堅持以對話取代對立的領導意志是相當清楚的，不僅在對中國大陸交往如此，與俄羅斯東正教也是如此，即便教廷有著方向明確的「和解」戰略，但採用的戰術及時機卻讓外界感到不解。

外界關切未來陸、梵是否會因此建交，這問題的答案其實不在梵諦岡，因為教廷並非世俗政權，所有決策背後必有屬靈目標。梵諦岡維持與中華民國的關係並不受到兩岸分治的政治現實所局限，與台灣的關係亦不局限於地理環境的限制，反而期待在台天主教社群打破限制，在區域扮演更積極的角色。

對於教廷駐台人員而言，讓大陸天主教信徒同享與台灣天主教信徒相同的自主信仰生活是同等重要的。臨時協議就是梵諦岡不斷嘗試努力與中國大陸對話，期待能因此撫平大陸愛國教會與地下教會間的歷史創傷。梵諦岡能否如願，就得看大陸的後續做法。若大陸只想著獲得外交戰術的得分，梵陸關係也將就是曇花一現的海市蜃樓。

（作者為台灣歐洲聯盟中心執行長）

(中國時報)