台灣慰安婦阿嬤的轉型正義呢

2018年09月24日 04:10 中國時報 羅智強

每當談到為慰安婦阿嬤向日本要求道歉賠償時，都不得不有感於南韓的團結一心而對台灣內部的分裂感到失望。

南韓籍的前聯合國祕書長潘基文，日前再度要求日本為慰安婦道歉，台灣呢，蔡英文呢，謝長廷呢？

在劉氏亞洲研究學院主辦的《亞洲領袖論壇》，潘基文說：「慰安婦是在人權、尊嚴中最嚴重的議題，日本應該持開放之心承認過去所發生的事實，然而日本卻做不到，這也是南韓婦女至今對日本不滿的主因。」

而就民進黨最愛談的轉型正義，潘基文也指出：「有些國家可以正面態度處理戰爭後果，例如二次大戰後的德國，但也有些國家像日本，至今還是無法誠摯地對其造成許多國家的悲劇道歉。」這也恰巧指出了民進黨的雙重標準，民進黨不是最愛學德國，要「除垢」，要「究責」，要「賠償」嗎？難道慰安婦阿嬤們不需要德國式的轉型正義，難道連立一座雕像對民進黨來說都是奢求？

把日本對南韓的態度拿來與台灣當比較，就可以看出台灣慰安婦阿嬤們的委屈與無力。2011年，南韓民間團體在日本駐韓大使館對面豎立了慰安婦少女雕像，此舉給予日本極大壓力，2015年韓日簽訂《慰安婦協議》，日本同意道歉並撥款10億日圓「治癒金」給予受害人，而不公開的協議內容則包括南韓承諾不再使用「性奴隸」一詞，並且撤走大使館前的少女像（並未實現）等。

這樣的內容看在台灣人眼中已經覺得是天方夜譚了，沒想到南韓人卻群情激憤，認為日本根本沒有展現道歉的誠意，南韓政府簽署這樣的協議是喪權辱國。

慰安婦少女像越來越多，2016年12月，南韓民間團體再次在釜山日本總領事館對面設置慰安婦少女像，日本以「違反協議」為由要求南韓政府拆除。釜山市政府本已沒收雕像，但在民間極大的反彈聲浪之下，不得不讓步，默許雕像的設立。

日本政府說，怎麼可以收了10億日圓，卻違反協議內容？潘基文則說，就算退還10億日圓，也不能撤走少女像，這是南韓社會集體意志的展現。對南韓來說，慰安婦早已不是金錢賠償的問題，南韓不缺這10億日圓，要求的是正義、是國格，也是「公道」。日本必須正式認錯，如果日本不認錯，那麼召回大使也好，停止交流也好，南韓人都已經「準備好了」，要和日本長期抗爭下去。

南韓如此，台灣呢？很遺憾的是，如果說馬政府時期，在美、陸等距關係之間還有一些和日本談判的力量，民進黨上台後完全的「親美、依日、反中」，台灣已經沒有任何為慰安婦討公道的籌碼。

南韓人認為南韓《慰安婦協議》是「喪權辱國」，台灣卻是「求喪權辱國而不可得」，讓人嘆息。謝長廷還站在日本立場，痛斥設慰安婦銅像是「中國政黨」破壞台日友誼。

又柯文哲市長在被問到，是否會在台北市設立慰安婦雕像時，答以：「（設雕像）不是沒有意義，這問題拿到檯面上時，人家就會問你對金門八三么軍中樂園有什麼看法」，表示不會主動設置。

這是獨派長期護航慰安婦的手法。如果獨派想要為「軍中樂園阿嬤」討公道，如果軍中樂園有逼良為娼的事情，我也認為加害人當然也要道歉、賠償、究責，或者獨派想要設立軍中樂園阿嬤的銅像，我也樂觀其成。但獨派唯一關心「軍中樂園」的時候，就是台灣為慰安婦阿嬤討公道的時候，來轉移焦點，來護航日本。這算什麼轉型正義，算什麼台灣價值！

我要在此正告柯文哲市長，你身為台北市長，如果也關懷軍中樂園，那就請你運用公權力，對當年的人口販子予以究責，或者關懷軍中樂園的阿嬤們，但這不能當作你不為慰安婦要求日本道歉賠償的藉口。

所有的台灣人，都必須要面對這個問題：你是要站在日本那邊，還是要站在慰安婦阿嬤這邊？（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)