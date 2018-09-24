通往建交的路還有得走

2018年09月24日 04:10 中國時報 何思慎

9月22日，我國在歐洲的唯一邦交國教廷傳出與北京簽署《主教任命暫定協議》，解決長久以來北京與教廷在主教任命之歧見，大陸的天主教會可望與教廷重新合一。此雖非教廷與北京關係正常化的外交宣示，但無疑可將之視為陸梵關係改善的訊號。

在大陸與教廷的關係中，主教任命權重歸「聖統制」，教宗對大陸各教區主教任命恢復最高及最終之權力素來被視為雙邊關係之關鍵，此問題的解決亦常被解讀為教廷對北京在外交上亮了綠燈。

其實，《主教任命暫定協議》的目的不為陸梵關係正常化，而為在大陸的福傳工作，使大陸天主教教友能善度信仰生活及致力大陸天主教會與教廷重新合一。誠如22日教廷在聲明中指出，教宗方濟各決定將尚存未經教宗任命被祝聖的「愛國教會」主教，重新接納到教會的完全共融中，克服過去的創傷，實現所有大陸教友的完全共融。

因此，教廷與北京在「聖統制」與「自辦宗教」獲致妥協方案，不是信仰上的動搖，更非對始終堅持與教廷合一的大陸「忠貞教會」（即「地下教會」）的背叛，而為保守基督的訓導，尋回羊棧中走失的羊。

誠然，大陸與教廷在主教任命權有解，但天主教在信仰自由上的堅持仍與中共主張的宗教教義「中國化」以服務於政治，及防止所謂外國勢力對宗教的滲透，確保共產黨幹部都是堅定的無神論者，強化黨對宗教的管控之原則扞格不入。

教廷國務卿帕羅林直言，協議雖向前邁出一步，但教廷不會天真到以為此後一切順利。惟陸梵《主教任命協議》仍為好的開始，我國駐教廷大使李世明指出，此協議展現北京對宗教的彈性，為中共內部主張修正主義者的大勝利。換言之，教廷不會以犧牲宗教自由，與中共交易主教任命權。

文藻外語大學人文教育學院通識教育中心客座教授梁潔芬修女認為，通往教廷與北京建交仍有一大段路要走，因為「現階段即使主教任命問題解決了，再來還有愛國教會等問題」。大陸的「忠貞教會」與「愛國教會」合一成為「一牧一棧」，仍有待智慧與時間來解決。

此外，天主教台灣地區總主教洪山川也曾指出，教廷外交與俗世國家不同，即使教廷與北京在「主教任命」上獲得共識，但尚未構成所謂「外交締結條件」。自始以來，教廷外交即非金錢價值構成，而為「包裹式」理念，此「包裹」的內涵為正義、和平與人權價值，目前中國大陸仍付之闕如。因此，教廷承認北京政權的客觀條件仍未臻成熟。

總之，無關陸梵《主教任命協議》，中梵關係仍在我們手上，因教廷承認的「中國」是至今仍是在台北的中華民國。天主是信實的，不會毀棄對中華民國的應許，只要中華民國仍在華夏之內。（作者為天主教輔仁大學日文系所教授）

(中國時報)