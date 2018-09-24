2018年09月24日 04:10 中國時報 楊開煌

9月15日大陸央視新聞聯播播報近年台灣間諜情報機關活動猖獗，策反並利用大陸赴台學生為台灣情報部門工作，但已遭國家安全機關破獲100多起間諜案。我政府相關單位卻出面否認，並斥之為假新聞。如果我們僅從大陸央視公布的訊息來看，「故事」有些不合常理。

問題是，北京當局何以明知而故為，這可從大陸的整體作為來看。

首先，此事件分為兩部分，9月15日晚間央視播出的「新聞聯播」節目稱，國家安全機關組織開展了名為「2018-雷霆」的專項行動，先後破獲百餘起台灣間諜案件，抓獲一批台灣間諜，但沒說明這些案件破獲的具體時間。隨後，央視的「焦點訪談」節目播出陸生被利用的例子。

其次，在中央一套的「焦點訪談」節目播出前，9月14日下午，大陸多所大學和政府部門在官網發布通知，動員院校學生、機關幹部收看這個節目。

其三、央視的「焦點訪談」播出的是「故事」，他們說台灣軍情局3名間諜人員哄騙利誘中國赴台3名學生從事間諜情報活動的時間是在2011年、2012年、2014年，那是馬英九執政時期。

其四、既是「故事」自然帶有編劇性質，但原始素材是真正的案情，為了安全理由重新編篡，重點是為了說明「他們採取金錢收買、感情腐蝕、色情引誘與網路勾聯等多種方式」企圖竊取機密。

其五，央視說：「利用學生從事間諜情報活動，性質極為惡劣」。這說明他們十分憤怒。

其六、報導內容說明，這3案已結，並做了適當的處理。

從上述的報導來看，此一「故事」的報導其最主要的用意在於對內教育，特別是對大陸青年的教育。而選在現在播放，則在說明兩岸關係不論好壞，兩岸官方之間敵對關係的本質未變，青年赴台交流必須對台灣當局的這些手法特別警惕，避免上當，特別用馬英九時期的例子，以反證兩岸關係敵對的現代，陸生赴台自然更須提高警覺，天下沒有白吃的午餐。

陸方同時也正告台灣的相關機構，你們的做法我們都清楚，藉以觀察這些機構的反應，如果相關機構作為方式不改，則因為大陸青年已有所防犯，不僅工作將無效，而且自曝其人；如果有所調整，則代表台灣的相關機構確有「誘生為諜」的行徑。而重點在於大陸沒有細說的「2018-雷霆」專項行動，他們表示已破獲案件，抓獲台灣間諜的訊息也可檢視我情治系統後續的作為。

因此，此一「故事」以新聞方式在大陸央視播出，顯然是為了教育內部，警告台灣，給外行人看兩岸關係的敵對，觀察內行人如何收尾，至於政府否認只是標準的官式反應。事實上，所有的政權豈有不做情報工作之理，只是手段有高低，技巧有良莠之別而已。

（作者為銘傳大學兩岸研究中心主任兼教授）

(中國時報)