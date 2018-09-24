地方大選不宜綁公投

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中國時報
柳金財

中部4縣市首長聯名要求公投與選舉脫鉤，此舉雖不符合現行法律規定，但卻有其一定程度的合理性。觀之九合一地方大選綁公投，此次可能合併舉行的10項公投案大多涉及高度敏感且屬全國性事務，無論是公民採取由下而上的創制權或由上而下的複決權，理論上應在選舉中設定議程，透過公共論壇充分理性溝通與辯論，但這次公投議題的中央政治化與選舉的地方治理化卻形成強烈的反差。

目前可能綁年底大選的公投案包括同志婚姻、東奧正名、能源政策，皆非地方治理課題。其中《民法》關於婚姻中性別的議題，有團體主張公投「婚姻限定一男一女」，然而另一團體則主張「同性別二人所建立的婚姻關係」應受《民法》婚姻章保障。此兩案依目前《公投法》的低門檻可能雙雙通過，未來恐導致中央政府進退兩難。

此次公投案中也有多項涉及國家重大能源政策的爭論。例如「以核養綠」公投、國民黨所提主張「火力發電廠的發電量每年至少降低1%，逐年降低減少空汙」，以及深澳電廠興建案等3案，但能源政策宜有整體規畫，朝野理應進行更充分的政策辯論，而不只是用公投來對決。

至於涉及對日關係的禁止核災區食品進口及東奧正名公投都涉及國際事務，屬於中央政府的政策權限，在九合一的地方選舉中合併舉辦公投，也無助於地方治理的提升。

綜上所論，儘管若干議題在時間上有其迫切性，固然運用地方大選結合公投，可減少行政成本及節省公帑，但多項公投議題複雜，而且一次就有10項公投，民眾恐難全面考量，對議題的關注度也易分散，加上選務可能更複雜，投票技術性問題不易克服，更嚴重的是中央與地方層次的議題混雜交纏，不僅未能理順眼前急迫的地方治理困境，反而導致地方選舉的中央政治化。而且這些議題幾乎都涉及國會立法權及中央政府行政權權限，卻變成由地方選舉中的民意所主導。若到時選務大亂，恐將產生難以修復的政治後果。因此中選會應考量將地方大選與公投時間分開，避免交叉產生不當的政治影響。

（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)

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