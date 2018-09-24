2018年09月24日 04:10 中國時報 華志豪

國防部軍醫局爆發偷拍醜聞，一名中校監察官竟然突破層層關卡將針孔攝影機帶進國防部，並在偷拍相當一段時日之後才被發現，凸顯國防部的安全維護已出現重大漏洞。蔡政府近來指控媒體製造「假新聞」，並將之無限上綱到國安層次。但從促轉會錄音筆以及這起軍醫局針孔攝影機事件看來，國安危機的產出者其實正是蔡政府本身。

軍醫局辦公室位在大直國防部新大樓內，常理而言，應是門禁森嚴，進出口都裝設了電子安全門，進出人員攜帶包括電子裝備、刀械等具有危安因素的物品理應過不了這關。但該案的針孔攝影機竟能帶過關，國防部在調查本案時不能輕忽這個環節。

安全維護的第二道關卡是各單位內部的保密軍官。按規定，保密軍官每天下班前都要檢查辦公室的門窗有無上鎖，影印機、電腦有無關閉或不當使用，甚至還得檢查垃圾桶內有無機密資料。針孔攝影機裝了多天卻沒被發現，保密軍官制度形同虛設。又或者可能保密軍官由幕僚軍官兼任，既缺乏專業訓練，也沒有專業設備可檢查出針孔攝影機。

第三道安全防護是保防官對內部的不定期安全檢查。軍醫局本身設有保防官，保防官有專業、有器材，只要勤於對單位內部作安全檢查，應該早就發現到辦公室內有異常的電子設備。而這次的針孔攝影機並非保防部門所發現。這可能是因為當前長官賦予的情報蒐集要項是去盯著同仁的臉書和整理媒體「詆毀元首」的報導，使得保防人力忽略了自己的法定職掌。此一事件從犯案到曝光，保防部門難辭其咎。

大陸對台施壓動作頻頻，蔡政府無力處理也就罷了，卻忙於對在野黨及媒體、網路平台下重手，捏造「在野黨與中國勾結」、「媒體製造假新聞」等假國安危機來帶風向。

但從促轉會張天欽事件、外交官蘇啟誠輕生案、駐泰代表處林子揚人事案等，可窺見蔡政府內部已瀕臨失控。現在竟連軍事中樞國防部裡都讓人裝了針孔攝影機，如果犯案者的動機不是偷拍而是竊取軍事機密，對國家安全的傷害將難以衡量。人民真該好好想想，這種只會專心致力於內鬥卻無能抵禦外侮，假國安之名行箝制輿論之實的政府，我們還要忍受多久呢？

（作者為台北論壇基金會主任）

(中國時報)