社論－鄭文燦的啟示 顛覆藍綠對抗戲碼

2018年09月24日 04:10 中國時報 主筆室

2014年九合一選舉，桃園的鄭文燦在「沒準備勝選講稿」的情況下，以3%差距意外險勝吳志揚，台中的林佳龍則以14%懸殊比例大勝胡志強。4年後兩人同時競選連任，以林佳龍當年狂贏胡志強的氣勢，選情理應比鄭文燦穩固，但實際上正好相反。鄭文燦民調遙遙領先國民黨對手，幾乎已到「無敵」的程度，林佳龍卻微幅落後盧秀燕，雖然還在誤差範圍內，但選情膠著讓台中市淪為一級戰區，民進黨列為本次選舉勝負指標。

兩人際遇為何如此不同？可以從兩人的「起手式」說起。林佳龍一上台，立即推翻BRT、台灣塔等胡志強引以為傲的政策，甚至認定是「弊案」移送調查，最後並未查出任何弊端，卻引起外界的震撼與反彈。如此「逢胡必反」，其實是一種走鋼索的策略，反而把胡志強支持者緊緊凝聚在一起，團結起來敵視林佳龍，陷入「政不通、人不和」的窘境只是剛剛好。

何況把胡志強的政策「打掉重練」，短短4年又怎麼可能端出政績呢？在「製造政績」的壓力下，才會鬧出與一人公司簽署MOU的國際笑話，乃至於在民調與盧秀燕陷入膠著時，竟然要求區長「放下手中較不重要的一般業務」，全力投入組織輔選，更顯示出林佳龍團隊的焦慮。

鄭文燦則採取「和解」策略。他沒清算吳志揚，延宕多年的機場捷運完工，鄭文燦當作自己的政績來行銷；桃園綠線動工，他感謝吳志揚、朱立倫。鄭文燦在吳志揚的基礎上繼續堆疊市政，也就必然有延續性的政績可堆疊給市民；在《促轉條例》通過後，鄭文燦決定保留兩蔣文化園區，即便高政治性的對立性議題，鄭文燦的圓融也讓國民黨提名人陳學聖苦無著力點。以政績為執政基礎的鄭文燦在桃園的「沒有敵人」，使得他的民調呈現「無敵」狀態，陳學聖只能期待「中央包袱」成為選民考量的重點，讓「拒投民進黨」的情結發酵。

林佳龍與鄭文燦的選情對比，正是給民進黨政府最大的教訓與啟示。為什麼蔡英文的民調長期低迷？就是因為民進黨政府「選前鄭文燦，選後林佳龍」的巨大落差，讓選民心冷，甚至驚駭。

還記得蔡英文的名言，「最會溝通的政府」、「謙卑、謙卑、再謙卑」，但是她上任之後，整個民進黨所表現出來的卻是林佳龍式的堅壁清野、清算鬥爭。比林佳龍更變本加厲的是，林佳龍尚只把鬥爭的焦點放在胡志強1人身上，民進黨卻是除了馬英九之外，把整個國民黨，甚至廣大的民眾都當作自己的敵人。

不妨回想民進黨執政2年多的政績是什麼？幾乎就是「鬥爭、鬥爭、再鬥爭」！鬥爭馬英九、鬥爭國民黨、鬥爭共產黨尚在其次，民進黨還用教育部鬥爭管中閔、用陳師孟鬥爭司法、用年改鬥爭軍公教、在《勞基法》修法鬥爭勞工團體、在深澳電廠鬥爭環團、出動「不具名人士」鬥爭蘇啟誠，甚至還打算用「假新聞」鬥爭所有批判與監督民進黨的媒體輿論和網路意見。

鬥爭綿綿不絕地開展，像是一列失速火車，橫霸地輾過路上的所有人、所有事、所有物，也連帶讓火車上的蔡英文岌岌可危。

以最近民進黨表示要修法對領大陸居住證的台灣人民「限縮公民權」為例，簡直是政治自戕，一舉把所有在陸的台商、台生、台幹、台民全都逼成了「敵人」。促轉會中「張天欽們」的「東廠」會議，更是一舉把民進黨的「鬥爭」推上了高峰孤崖，公然地假轉型正義之名行權力鬥爭之實。民進黨選擇激化對立、動盪社會，可以這麼說，是蔡英文自己把眾多選民逼成「不共戴天」的仇人，是民進黨自己把「教訓民進黨」變成了社會的共識心聲。這當然讓政績走向崩盤。

民進黨可以有兩個選擇，一是改走鄭文燦路線，「和解、和解、再和解」，在剩下的任期中，擺脫獨派的綁架與制約，政治止鬥、與民休息並創造政績。二是維持林佳龍「鬥爭、鬥爭、再鬥爭」路線，2020年和藍營再拚一次死活。只是，兩岸現狀已經改變，台灣的中國認同已由低谷開始攀升，而且對藍綠兩政黨都高度厭煩，2020大選不會複製藍綠對決舊戲碼，而是一個顛覆藍綠、新人挑戰舊人的新局。

(中國時報)