民粹代價慘重

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中國時報
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上周英國與歐盟「脫歐談判」觸礁，中美貿易戰之外，另一個全球經濟與金融市場的風險正在醞釀。

上周歐盟28國領袖召開的非正式峰會，拒絕了英國的「跳棋計畫」脫歐計畫，雙方態度都非常強硬。英國首相梅伊說絕對不接受歐盟要求，並說「沒有協議總比糟糕的協議好」，寧可「無序硬脫歐」。

歐盟也說得非常明白，英國脫歐後就再也不是歐洲單一市場成員，不能再享有會員國的特權，更不能隨你高興、選擇性地接受一部分規則。

英歐爭議對全球經貿與金融市場當然不是好消息。雙方爭議加深，甚至無序硬脫歐，將對雙邊貿易產生衝擊，金融市場也要受影響。顯然今年全球除了要承受中美貿易戰的衝擊外，也要同時面對英歐爭議的風險。

脫歐對英國經濟傷害大且日益明顯，部分跨國企業已經出走，英國越來越多民眾支持繼續留歐，但為時已晚，不歸路已經走上了。當年讓民粹壓過專業，負面影響如今一一出現，而且要由全民一起承擔。

值得一提的是，當初英國公投前那些鼓吹脫歐、說脫歐對經濟毫無影響，甚至更好的政客，現在都「消失」了。法國總統馬克洪痛罵「這些人都是騙子」。

此情此景，是不是跟台灣非常類似？4年前太陽花學運的民粹訴求，現在證明都是錯誤、做不到，甚至傷害台灣經濟。現在蔡政府乘著反核民粹推動的能源政策，許多承諾早已跳票，當初那些反核的名人全部消失，全民也準備承受民粹壓過專業的慘重代價。

(中國時報)

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