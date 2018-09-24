年輕世代正在扳倒民進黨

2018年09月24日 04:10 中國時報 王尚智

嚴格來說，蔡英文與整個民進黨早已「信用破產」，只剩下執政本身的話語權在手，但殘餘作用也只有牽強的「辯解」而已，再也無法像過去那般進行各種意識形態的「說服」或「催眠」。

或者應該說這也壓根沒用，如今真正決定政治族群生態風向的「主人」早已不是藍綠政黨，而是新一批「強大又無形的台灣年輕世代」！蔡英文太過「漠視」他們的訴求與需求了，他們將如何成為決定年底選舉結果的關鍵族群？

這一次地方大選是民進黨執政後的檢驗指標，而針對於「年輕世代」投票取向的觀察調查，卻不知怎地彷彿被集體遺忘，至今也沒有任何相關的民意問卷專項。「年輕世代」在台灣彷彿是一個過氣、消逝、不值得掛齒的名詞，這是因為當年被「太陽花運動」篡奪了這個族群的意義與價值之後，染上了負面色彩。

然而，4年前那一批搶占鋒頭的「太陽花」領袖群，如今只剩沉默與妥協。他們有些進入時代力量黨團，或隨民進黨執政後在政府相關機構「卡位謀生」。這些「結局」徹底打臉並彰顯著那些以太陽花為名，到頭來只是一場場擾動時局的虛偽叛逆，一批人的現實醜陋是只剩靠著吸吮政治利益賴以維生。

而此刻台灣真正的「年輕世代」早已不是被民進黨利用當「馬前卒」的那一群人，真正的年輕世代主力的共同特徵是「完全不隸屬任何政黨」！他們習慣於政治與媒體的扭曲，對此甚至早已免疫，在網路上日以繼夜接力似地評析時政，妙語及觀點甚至遠勝於媒體名嘴與政治高手。

當中最厲害的是，他們有極強大的能力在第一時間直接「挖出」過往公開資料，隨時「打臉」蔡英文與民進黨人的任何幹話與狡辯！近來所有重大政治爭議事件，媒體都不得不大篇幅引用眾多「網友意見」，這些意見充滿年輕語彙，犀利見血，諷刺入骨，無厘頭卻也充滿幽默哲思。

事實上，也正是這批深具強大「政治檢證能力」的年輕族群為首，成為蔡英文再也摸不清、民進黨從上到下再也搞不懂的「最新政治族群」。過去一向擅長操控年輕族群的民進黨，非但權力的籠絡語言對其完全無效，想要一手遮天的文青語法也反被嘲諷，所有政策算計到最後全都顧此失彼。

當中最明顯的，是幾家「綠媒」無論電視政論節目或新媒體瀏覽流量、收視率與點擊率大半年來表現都非常低迷，即使「王牌名嘴、辛辣標題」都只能迎合基本的中老年支持盤。而即使網路憑空出現的幾家綠營色彩「新媒體」，也沒有與年輕族群的對話意願，迴避了包括「平權同婚、低薪無感」在內的所有年輕議題，只是一味粉飾塗抹政績。而年輕人真實所見的，卻是「干涉大學自主、權謀支配司法、派系權錢輸送、破壞民主體制」，如今甚至還想要「封鎖控制言論」！

年底地方大選投票逐日倒數，至今毫無選戰的「議題、策略、節奏」，這幾乎是民進黨有史以來選情「最蒼白的一年」，萎弱的國民黨並無可取，民進黨卻在此時不斷遭遇被各種年輕且破碎的力量「肢解」到體無完膚，幾乎等同每星期至少出現一位「綠營東廠惡棍」被各方咒罵痛宰。究竟是什麼族群與力量正在深度地影響社會民間基層，並且慢慢「扳倒民進黨」？毫無疑問，盡在那些中間、年輕、大聲又有力的年輕世代族群。

(中國時報)