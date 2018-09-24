2018年09月24日 04:10 中國時報 詹滿容

美中貿易戰自今年7月起，透過三輪關稅加徵已如火如荼展開。美方的第三輪制裁自9月24日起，對2000億美元的中國輸美約5745項商品加徵10%關稅。中國大陸政府不甘示弱，也決定自24日起對600億美元的美國產品加徵關稅。川普立即回應：倘使中國針對第三輪懲罰性關稅採取報復措施，將於2019年1月起，針對其餘所有中國輸美商品加徵25%關稅。中國大陸則持續以關稅及非關稅貿易障礙應對美國的關稅障礙。

大陸的美國商會日前進行調查，認為美國啟動第三輪制裁會產生負面影響的受訪者高達74%。美國商界普遍認為這項制裁將使美國國內產品價格上升，最終將由消費者埋單。

大陸商務部的報告則顯示，售價約650美元的iPhone，大陸只能賺到8.5美元。美國當局也了解此現象，雖然在貿易統計上，iPhone被列為中國對美出口金額，但收益卻主要屬於美國企業。川普忽視企業選擇的國際分工優勢是愚蠢的想法。

美國高舉「自由與公正」的旗幟，劍指雙邊貿易應達到收支均衡，此舉並不符合國際貿易的比較利益，更違逆美國企業的全球布局。其實中國大陸已指出對美貿易赤字馬上可以解決的，包括大量採購美國農產品，以及大陸所需求但被禁銷的高科技產品。

將貿易逆差視為「損失」的美國總統川普，其對大陸展開的關稅報復行動已開始動搖供應鏈，一方面提供了他國取代美國供給大陸商品的角色，一方面美國企業也淪為重新洗牌的受害者。各國必須應對當前一個沒有國家主導國際秩序的「G零」狀態，重新布局相關供應鏈也迫在眉睫。

坊間有些不切實際的分析指出，此次美中貿易戰的正面效應就是外來壓力倒逼中國深化改革。美國向來以自身的政經體系作為世界的標竿，川普自詡為談判高手，豈料大陸對於建構「具中國特色的社會主義」不動搖，無法輕言放棄富國強兵、快速發展、扶弱濟貧的政經結構，迎合歐美不切實際的虛幻期許。美中貿易戰只是更深化了大陸對於強化自身改革，加快科技提升，邁向「2025中國製造」的路徑。諷刺的是，美國的高科技制裁更讓大陸覺悟掌握自主技術的重要性。

美國挑起對中國的貿易戰只是冰山一角，它是美國調整對中國總體戰略的一小部分，大陸多數學者的分析是，美國迫不急待要遏制中國成為世界主要大國和強國，因此建議貿易戰非打不可。

美國對於無法在WTO體制下有效約制或改變中國的改革感到氣餒，但訴諸看似頑強不拘的「流氓」行為，並不能挽回美國逐漸沉淪的聲望。美國對「中國崛起」的利益評估須跳出陳腐框架，創造新的雙贏契機。（作者為方外智庫董事長）

(中國時報)