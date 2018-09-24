2018年09月24日 04:10 中國時報 桂宏誠

最近發生在政府機關裡的多件爭議事件令人瞠目結舌，其中接連以錄音方式爆料的現象，猶如文官體系遭受侵蝕所發出的「國家級警報」。考試院為文官體制的最高主管機關，現已到了應積極預作防災準備的時刻了。

從促轉會「東廠事件」開始，政務副主委、主秘和研究人員密謀選舉操作，顯然已具有違反行政中立的意圖且正規畫實施中。然而，主謀的「廠公」是政務官，事跡敗露後除了監察院主動調查外，《公務人員行政中立法》對他幾無適用之餘地。

屏東縣政府爆料錄音檔中，觀光傳播處處長一席對公務員的剴切「訓示」，明確表達了「你有國家給你的權利」仍須臣服於「我有國家給我的權力」。這番話也告誡了不能配合選舉的「執政優勢」者，押錯寶的後果當然自負。該處長顯然違反行政中立，但他是政務官，《公務人員行政中立法》對他仍無直接規範力。

《地方制度法》於民國94年修正時，將縣市政府一級單位或機關首長職務從全為常任文官，改為其中有二分之一可以「機要人員」任用。機要人員任用雖無需考試及格資格，但在適用法規和職務屬性上仍屬「事務官」。96年《地方制度法》修正後，前述規定又改為得以「職務比照簡任第12職等」而由縣市長政治任命的政務官。

兩年多前民進黨完全執政以來，除了在各政府機關安插原黨職人員擔任機要外，更修改相關法律，在中央政府機關增加了政務官職務的設置。這種改變，即使不是新型態黨國體制正在建構，也是文官體系正朝「分贓化」的一股逆流，使得文官體系行政中立的文化正遭逢巨大的挑戰。

弔詭的是，《公務人員行政中立法》是國民黨執政時在民國98年完成立法，且該法納入政策議程更是早在解除戒嚴後的民國70年代末，也是國民黨由上至下推動「轉型」的政策之一。然而，目前文官體系行政中立遭逢嚴峻挑戰的原因卻是來自於民進黨執政後的「黨化」侵蝕。從民進黨極力推動的「轉型正義」來看，不正是一大諷刺？

筆者多年前曾擔任公務人員訓練課程中有關《公務人員行政中立法》與實務的講座，一開始必先說明最易違反行政中立者是政務官或首長，而制定這部法律的主要目的是讓他們知所節制，公務人員也得依法拒絕。如果現在這個目的不易達成，主管機關應考慮再修法，直接對政務官亦有所規範。（作者為前公務人員保訓會委員、世新大學兼任副教授）

(中國時報)