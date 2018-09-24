2018年09月24日 04:10 中國時報 周慧如

每年暑假總有學生在我身邊來來去去，雖然說是實習記者，但我當他們是來參加夏令營，為他們安排幾場記者會，可以親睹響叮噹的政治人物，足以令他們興奮不已。待夏天過去，送他們安全下崗，也就皆大歡喜。

C來自廈門，在她身上，我看見陸生的拚搏。她是大陸一胎化政策下的二胎。父母都是公務員，珠胎暗藏10個月後生下她，安排在好友家中成長，以致她自小就有兩對父母。生養俱大，但兩對父母不時較勁，爭奪她的忠誠與愛，過多的愛迫使她遠避他鄉求學。

家裡究竟捨不得她遠行，便挑了一水之隔的金門大學，念了1年，她說「同學們太不積極學習了」，令她很氣餒，9月新學期她申請至北京當交換生，準備進京去磨練。她在實習期間，向我要求每天都要跑新聞。我說，這是違法的。她說時間寶貴，一天不能閒，於是，半夜1點了，都要和我討論稿子哪裡寫不好，然後再寫一遍給我看。我忍著瞌睡，幻想著她日後會跑出歷史性弊案，繼續看作業。

實習快結束了，我看她對台灣社會略有了解，便讓她去採訪獨派記者會。去前，我叮囑她別發問、別挑戰、別露口音，做好筆記就撤退。有什麼感想？「我發現來了台灣後，我越來越愛國了。」

第一場，令她很憤怒。資深的台灣教授們原說是要就大陸居住證政策提出分析，「可這幾位教授把重點都放在抱怨和批評大陸政府，明顯表露出親美、日，這一點使我非常生氣，今日你們呼籲民眾不要辦理大陸居住證，重點在於害怕拿了之後，美、日不跟台灣做朋友，這個邏輯我難以理解，你們聲稱台灣是個獨立自主的國家，可依照教授們所說的遠離大陸、靠近美日，這樣的台灣真的是獨立國嗎？」

第二場喜樂島聯盟活動，則令她心情平靜。當時，台灣剛和薩爾瓦多斷交，「這些人說，都是政府懦弱，所以一再被大陸欺負，蔡英文太親陸了，忘記了自己的使命」。不，她的結語是，「這完全不是台灣懦弱，蔡英文一點都不親共，這是大勢所趨，而不是美、日可以阻擋或是幫助的。」

從小，她就認為台灣是大陸的一個省，來到台灣後，她慢慢地理解，也願尊重台獨的思想，在兩岸統一前，台灣必然有鷹派主張獨立。但她想說的是，獨派在指責大陸欺壓的同時，應該思考台灣的長期發展，而不是一味依靠外國幫助；無論統不統一、何時統一，這都不重要，重要的是要讓台灣民眾生活舒適、安全才是最重要的。

她交了這最後一篇作業後，直接飛往北京趕開學。我望著不再傳訊息的line帳號，想到先前我們的對話。「若能去鼓浪嶼，帶我去探訪林語堂先生故居。」她頗為茫然，顯然不熟。「您認識舒婷嗎？」「她誰呢？」「她是現在很有名的詩人，也住鼓浪嶼，可以一起去。」我對大陸現狀，也該有新認識了。

(中國時報)