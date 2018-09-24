身處無聲世界…王曉書活得精采

聽障主播王曉書（右圖右）開心地與啟聰學校學生玩信任遊戲，她表示，用心溝通能發現不一樣的世界。（范揚光攝）

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中國時報
／專訪

金鐘獎得主、手語主播王曉書，因兒時發燒延誤就醫，導致終身聽障，但她並不畏懼生命給的考驗，努力學習手語和溝通技巧，跨行服裝設計、寫作、模特兒、手語翻譯員、主持人等領域，今年更首度參與舞台劇演出，擔任女主角，在各領域發光。她表示，「我即使處在無聲世界，但我的世界一樣精采。」

個性陽光 生命一樣豐富

臉上帶著陽光笑容，比起手語落落大方，帶有自信神情，王曉書日前和台北市立啟聰學校的孩子們分享演舞台劇的甘苦，一登場就擄獲孩子的心。她和孩子玩起表演訓練課程的信任遊戲，透過豐富的表情、肢體傳達訊息，在孩子童言童語詢問她「聽不見，要如何演戲」時，親切回應：「我不是用耳朵聽世界，而是透過眼睛、感受力體會世界，並和演員互動。」

王曉書表示，她小時候個性叛逆，不願戴母親辛苦存錢為她買的助聽器，「那時候的助聽器很大台、又重，必須掛在胸口，我很不喜歡，還曾經摔壞它，現在想來覺得有點後悔，如果我那時有好好戴助聽器，現在可能我的口說能力會好一些。」

主動出擊 參與聽人社會

即使不願戴助聽器，就讀台南啟聰學校的王曉書，和同學們透過手語，溝通無礙，「我們的溝通障礙很小，因為大家都有同理心，那是我的快樂時光，進入聽人社會後，是我另外的學習和成長。」

自小就喜歡畫畫的王曉書，台南啟聰學校畢業之後，一度想報考美術系，沒能如願，考上實踐家專服裝設計科（現為實踐大學設計學院），則為她開啟人生新天地。

「那時候班上還有其他聽障同學，但我期許自己可以和所有的同學溝通，所以平常課堂分組的時候，我都會勇於參與，主動詢問加入，我認為這是聽障人士參與社會很重要的一件事，就是主動出擊。」

王曉書自認是勇於和別人互動的聾人，但剛開始與聽人溝通時，仍會感到緊張和焦慮，為此，她很能理解聽障人士在社會上所面對的困難、嘲笑，甚至還有人受到侵犯的事件，她表示，這些都需要透過教育做預防，「不能因為孩子們還小、聽不見，就覺得他們什麼都不懂，反而更該有耐心地把一些保護身體的知識，用不同的方式教導他們，說給他們聽。」

身為人母 強調教育重要

王曉書現也為人母，她鼓勵父母、老師，不管是面對聽人、聽障人士，都要為孩子做好心理建設，「教孩子認識自己，接納自己的優缺點，建立真正的自信，才能做到樂觀、勇於表達自己的想法，走出自己的人生路。」

(中國時報)

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