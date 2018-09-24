船到橋頭自然捲 用音樂轉情緒

耳東劇團作品《船到橋頭自然捲》，全劇沒有對白，演員透過肢體、音樂變化表演，上演在公室裡可能出現的喜怒哀樂態。（耳東劇團提供）

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中國時報
／台北報導

據健保署統計，全台共有121萬人使用抗憂鬱處方籤，情緒問題深深困擾國人，新生代劇場導演羅棋瑄，也觀察到周遭好友時常為情緒苦惱，為此，她特別結合音樂專長，製作一齣演員透過肢體、音樂變化表演，完全沒有對白的實驗作品《船到橋頭自然捲》，她表示：「情緒看不見、摸不著，但透過音樂轉化情緒，會有意想不到的幽默感，我想告訴大家，情緒是一時的，人生是長遠的，我們可以透過不同觀點看待情緒。」

1996年出生的羅棋瑄是桃園人，從小讀音樂班，主修小提琴，高中時陪同朋友報考北藝大戲劇系，也為自己報名，誤打誤撞考上，現為該校學生，一腳踏入劇場世界，主修導演，對音樂設計格外有興趣，她表示：「過去以劇本導戲，這次也把音樂視為角色的一環。」

羅棋瑄以在辦公室日常生活中的一天，作為劇情內容，並以各種不同樂器的屬性，表現演員的情感變化，她舉例：「我選定低音提琴，作為凶狠主管的聲音，需要比較少女的感覺時，我就使用長笛。」

羅棋瑄說，在呈現高階主管喜怒哀樂不顯於色、一絲不苟的狀態時，她採用打擊樂的精準滾奏，「辦公室戀情的眉來眼去狀態，就以清脆的風鈴，帶入粉紅色的泡泡感。」

羅棋瑄表示，即使是表現沉默狀態，也可以透過音樂表現，「我認為沉默的音樂就是『答答答』的音效感，就是那種『安靜到可以聽見一根針』的聲音。」

製作人陳曉潔表示，這是一部聽覺視覺化、音樂肢體化的作品，「透過音樂，牽動不同的喜怒哀樂感受，讓觀眾會心一笑，並且體悟到人生原本就會有很多變化，船到橋頭不總是會直，有時會是『捲』的。」

(中國時報)

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