姚亦晴克服恐男症角逐新演員

2018年09月24日 04:11 中國時報 林淑娟 專訪

姚亦晴（前）有恐男症，對手戲最多的吳念軒給她很大安全感。

22歲的姚亦晴以首部電視劇《翻牆的記憶》，和同劇的宋緯恩、張豐豪一起入圍金鐘獎，將與勁敵盧廣仲、彭若萱角逐新進演員獎。她劇中飾演援交妹「NINI」，戲外自曝其實有「恐男症」，除了差點無法通過思想傳統的爸爸那一關，自己也險些無法克服心理障礙，「因為我不知道怎麼跟男生接觸相處。」

她從小熱愛表演、懷抱星夢，13歲參加《美少女時代》舞蹈選秀比賽，但爸爸認為她年紀太小反對她走演藝圈。她16歲時演出自由發揮的〈ABC〉MV受矚目，18歲簽約成為唱片歌手。高中畢業後原本要去美國念書，但狠下心來決定給自己幾年時間在台灣演藝圈發展，爸爸以為她會這樣成為歌手，沒想到女兒的第一部戲竟是演援交妹。

「爸爸是做生意的，思想比較傳統，演援交妹、又有床戲，他很擔心從此之後大家會以為我就是壞小孩！」除了經紀人花數小時說服姚爸爸，姚亦晴還把劇本拿給爸爸審查，「我讓他知道這劇本很好，其實有很深的教育意涵。」

不過說服爸爸後，她還得克服自己的恐男症。她開拍前做了不少功課，包括研究援交妹社會新聞、讀肉體交易小說，還寫「援交日記」，編造第一次、第二次援交經驗，幫助自己進入「NINI」。

雖然曾交過三任男友，都只是純純的愛。她說，因為爸爸管很嚴，不讓她跟異性近距離接觸，導致她都不知道怎麼跟對方相處，就連談戀愛也不常約會，「只是我知道你喜歡我、我喜歡你，大概2、3天傳一次簡訊，就算對方劈腿我也不知道！我都搞不清自己是否真的有談戀愛。」且戀情都是因為約會時間太少而分手。

(中國時報)