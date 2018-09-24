張小燕給年薪百萬 黃子佼難忘栽培

2018年09月24日 04:11 中國時報 專訪林彥君

46歲的黃子佼和Lulu主持中視《希望之星》，入圍今年金鐘獎綜藝節目主持人獎。黃子佼從小父母離異，16歲時因參加《青春大對抗》衛冕，簽給張小燕出道，自認和張小燕的關係很複雜，「若是師父，她沒有真正告訴我怎麼主持，若是媽媽，我們也沒這麼噁心。」反倒認為像是「守護神」，「她像白天的太陽、晚上的月亮，我是地球，她默默照亮，需要成長就會釋放光線讓我們長大，而不是直接的碰觸。」

黃子佼和張小燕認識30年，只擁抱過3次，「一次是金鐘獎，一次是我跟孟耿如求婚，一次是小時候我離家。」他自認和家人緣薄，不常和爸媽聯絡，認為是命運的安排，讓他專注在主持、蒐集公仔、文創藝術等，他說：「我不用陪爸爸看醫生，不用陪媽媽買菜，老天爺是公平的，祂奪走我親情的區塊，但是給我一個小燕姊。」

誇Lulu一點就通

他和卜學亮20多年前事業逐漸成熟後，張小燕保障他們收入，不希望因經濟壓力影響工作心情，「如果一年只賺35萬元，年薪還是領100萬元，她就是這樣照顧我們，當然小燕姊有預估我跟阿亮不是賠錢貨。」他大讚：「這個老闆真的太好了！」

他深受張小燕影響，希望這次拿獎，象徵對徒弟Lulu的傳承。他多年前見Lulu主持公益活動，心想：「主持很平凡，無聊！」但她一點就通，後來主持變得幽默又敬業，還出唱片，「從沒想過她會變得這麼棒，超出我想像。」

(中國時報)