許茹芸曬愛「老公完整我的人生」

李心潔（左起）、許茹芸及梁詠琪在休息室開心合照。

友善列印
中國時報
報導

許茹芸相隔5年的全新演唱會「綻放的綻放的綻放」，22日首站於上海開唱，除了好姊妹李心潔、梁詠琪到場欣賞，許茹芸的老公Mr.Big，也在老婆20日生日當天，人肉快遞到上海全程陪伴。許茹芸幸福地說：「每一段緣分的相遇，都有它注定的故事和結局！5年前，我遇見一個神力男超人、他是我的老公。感謝他的出現，完整了我的人生。」

許茹芸前晚身穿淡綠色禮服開場，為了傳達她獨特的空氣感音色及新歌〈芙烈亞〉中「女神的低語」的意念，演唱會特別設計逾6公尺寬、18公尺長的「飄紗」飛揚舞台上，相當浪漫；有趣的是，嘉賓火星電台上台時邀歌迷高喊「我愛許茹芸」炒熱氣氛時，滿場的觀眾竟調皮改喊：「許茹芸妳是我的！」許茹芸聽聞忍不住笑回：「我老公在那邊耶！但今天我是你們的，我老公也是你們的。」

中秋攜尪忙工作

演唱會結束後，許茹芸和老公、工作團隊馬不停蹄彩排今晚央視的中秋晚會表演，她將演唱新歌〈愛就愛吧〉，與蘇芮、楊培安、姜育恆及孟庭葦等歌手陪民眾歡度中秋。

許茹芸中秋連假在工作中度過，行程緊繃，仍不忘和老公應景品嘗月餅，她感性說：「今年中秋跟老公沒待在韓國，這個日子是韓國人祭祖傳統的時節，特別謝謝公公體諒。」

(中國時報)

莫子儀爭視帝楊小黎滿口欣賞 黃奕儒對唱吳心緹萌生戀愛感

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。