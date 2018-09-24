許茹芸曬愛「老公完整我的人生」

2018年09月24日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

許茹芸相隔5年的全新演唱會「綻放的綻放的綻放」，22日首站於上海開唱，除了好姊妹李心潔、梁詠琪到場欣賞，許茹芸的老公Mr.Big，也在老婆20日生日當天，人肉快遞到上海全程陪伴。許茹芸幸福地說：「每一段緣分的相遇，都有它注定的故事和結局！5年前，我遇見一個神力男超人、他是我的老公。感謝他的出現，完整了我的人生。」

許茹芸前晚身穿淡綠色禮服開場，為了傳達她獨特的空氣感音色及新歌〈芙烈亞〉中「女神的低語」的意念，演唱會特別設計逾6公尺寬、18公尺長的「飄紗」飛揚舞台上，相當浪漫；有趣的是，嘉賓火星電台上台時邀歌迷高喊「我愛許茹芸」炒熱氣氛時，滿場的觀眾竟調皮改喊：「許茹芸妳是我的！」許茹芸聽聞忍不住笑回：「我老公在那邊耶！但今天我是你們的，我老公也是你們的。」

中秋攜尪忙工作

演唱會結束後，許茹芸和老公、工作團隊馬不停蹄彩排今晚央視的中秋晚會表演，她將演唱新歌〈愛就愛吧〉，與蘇芮、楊培安、姜育恆及孟庭葦等歌手陪民眾歡度中秋。

許茹芸中秋連假在工作中度過，行程緊繃，仍不忘和老公應景品嘗月餅，她感性說：「今年中秋跟老公沒待在韓國，這個日子是韓國人祭祖傳統的時節，特別謝謝公公體諒。」

(中國時報)