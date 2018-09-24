錦戶亮自稱金城武卡關

關8在2小時演唱會帶來舞曲、抒情、樂團和Solo等形式的表演。

友善列印
中國時報
報導

傑尼斯「關8」23日在台北小巨蛋舉辦第二場演唱會，兩場滿座吸引超過2萬粉絲，村上信五、橫山裕、錦戶亮、大倉忠義、丸山隆平與安田章大6人再度展現來自關西的熱情，並用中文抓緊台粉心，錦戶亮用中文自我介紹，想搞笑說：「大家好，我是金城武。」但試了三次都卡詞而放棄，讓台下笑成一片，在中場再度嘗試終於成功。

關8此行寵粉無極限，大倉、橫山裕昨都把手上毛巾丟給粉絲，橫山裕丟出前還故意擦一下脖子上的汗確保「原汁原味」，錦戶亮演唱時和歌迷握手，引起尖叫，丸山和橫山裕則刻意停留在粉絲前揮手擊掌。安可曲時大倉還走進粉絲座位區演唱。

大倉搞笑自娛笨蛋

團員聊起台灣行程，橫山裕前日悄悄前往快閃店探視販賣狀況，開玩笑說：「一開始大家好像都沒發現，店員還一直叫我去排隊。」村上則收到資歷長達10年的台灣歌迷手寫信，直呼感動。

他們也大展搞笑功力，丸山把台灣名產「牛肉麵」放進搞笑橋段，還模仿半澤直樹引起熱烈歡呼。中場播放他們提前在日本錄製的中文影片，前日錦戶亮誤說出：「我的夢想是成為大猩猩。」大倉還用帥氣表情說出：「我是一千年才一次的笨蛋。」丸山則機靈選中耍帥台詞：「除了我以外，不想你喜歡上別人。」讓他不禁自信說：「我搬來台灣好了！」關8今日離台。

(中國時報)

黃奕儒對唱吳心緹萌生戀愛感 關8周邊夯轉手價飆5倍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。