錦戶亮自稱金城武卡關

2018年09月24日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

傑尼斯「關8」23日在台北小巨蛋舉辦第二場演唱會，兩場滿座吸引超過2萬粉絲，村上信五、橫山裕、錦戶亮、大倉忠義、丸山隆平與安田章大6人再度展現來自關西的熱情，並用中文抓緊台粉心，錦戶亮用中文自我介紹，想搞笑說：「大家好，我是金城武。」但試了三次都卡詞而放棄，讓台下笑成一片，在中場再度嘗試終於成功。

關8此行寵粉無極限，大倉、橫山裕昨都把手上毛巾丟給粉絲，橫山裕丟出前還故意擦一下脖子上的汗確保「原汁原味」，錦戶亮演唱時和歌迷握手，引起尖叫，丸山和橫山裕則刻意停留在粉絲前揮手擊掌。安可曲時大倉還走進粉絲座位區演唱。

大倉搞笑自娛笨蛋

團員聊起台灣行程，橫山裕前日悄悄前往快閃店探視販賣狀況，開玩笑說：「一開始大家好像都沒發現，店員還一直叫我去排隊。」村上則收到資歷長達10年的台灣歌迷手寫信，直呼感動。

他們也大展搞笑功力，丸山把台灣名產「牛肉麵」放進搞笑橋段，還模仿半澤直樹引起熱烈歡呼。中場播放他們提前在日本錄製的中文影片，前日錦戶亮誤說出：「我的夢想是成為大猩猩。」大倉還用帥氣表情說出：「我是一千年才一次的笨蛋。」丸山則機靈選中耍帥台詞：「除了我以外，不想你喜歡上別人。」讓他不禁自信說：「我搬來台灣好了！」關8今日離台。

(中國時報)