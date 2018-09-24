Tiffany來寶島月餅塞滿懷

2018年09月24日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

蒂芬妮開心現在更能做自己。（蘇蔓攝）

韓團「少女時代」前成員蒂芬妮（Tiffany Young）22日在台北舉辦「2018 TIFFANY YOUNG ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIWAN」首次個人見面會。昨午她先與媒體見面，正逢中秋假期，她笑說：「我在每個採訪都收到月餅！」並興致勃勃地學了中文「中秋節快樂」問候大家。

對於見面會2500張門票秒殺，Tiffany說：「我不敢相信，真想為自己鼓掌！我希望見面會每個瞬間都值得紀念。」正致力於創作的她，「我快把專輯完成了，每一首歌都是我的創作，到時希望可以帶來台灣，為歌迷們表演！」她也提到身邊有許多LGBTQ創作者，「很開心可以跟他們工作。」日前她被全球服飾品牌選為音樂大使，她引以為傲。

加州磨練演技

見面會上，她小露香肩與長腿，展現俐落而具魅力的歌舞表演。提到在加州演技學校上課，早上6點就得起床、學校結束後到錄音室作曲、晚上10點才回家、深夜還繼續複習演技。談到最想演的角色，「電影《紅磨坊》的女主角曾是我的夢想，但現在我認為呈現人性才是成為出色演員的關鍵，我不再給自己設限。」

她仍與少女時代老戰友聯繫，新歌MV邀請秀英和孝淵客串。她在SNS群組呼叫「誰這兩天可以幫我？」正好秀英和孝淵有時間，便馬上力挺。Tiffany笑說：「MV有喜劇元素，讓她們兩個喜劇皇后來演正好。」有次她感到受挫，潤娥傳訊鼓勵她：「那是妳的夢想，我們會支持你，因為你一定做得到！」Tiffany說：「那是我最開心的一天。」

最後她感性向歌迷告別：「其實在洛杉磯有時我會情緒低落，但來到台灣讓我感覺元氣滿滿！」

(中國時報)