觀光招財取鏡晴空塔 川越老街

2018年09月24日 04:11 中國時報 劉育良 報導

晴空塔從開始施工到完成啟用，始終吸引觀光客的目光。（吉利魚多媒體提供）

川越老街再造成功，吸睛也吸金。（吉利魚多媒體提供）

東京晴空塔開業5年8個月，超過3000萬人次登上該塔的觀景台。人潮，活絡了晴空塔所在的墨田區以及周邊下町區域。埼玉縣的川越，近5年來每年平均有650萬觀光客造訪，官方制定2年後有720萬觀光客的目標。兩處原屬老社區、老建物聚落，都因都市再造後脫胎換骨，成功活化商機。

晴空塔、川越老街都是典型再造後、活絡區域性觀光，再現熱力的代表指標地區，這些成功範例，讓苗栗縣政府為推動在地觀光邁向國際，除了在銀座東武飯店舉辦觀光推介會之外，還赴上述地區考察取經，習效他人之石。

社區再造議題，方興未艾。以晴空塔為例，從建造時就湧入可觀的觀光人潮，在不同角度捕捉每天都在長高的塔身，因為人潮，讓墨田區、鄰近的台東區（淺草）、以及隅田川兩岸，這些較不熱鬧的區域，開始感受到因晴空塔帶來的商機。

居民自發保存老建築

晴空塔甦醒了周邊區域，更和這些地區的觀光景點如江戶東京博物館、北齋美術館等，以及官方友好飯店齊心打團體戰，實施「下町‧美境計畫」，藉由這座世界最高電波塔以及附屬各項設施，能展現代表日本具有優美傳統、人情味及精湛工藝的商業重鎮，大舉提升該區的經濟效益。

川越離東京都心約30分鐘，擁有得天獨厚的文化遺產。「藏造的老街」（倉庫型的獨特建築方式）經由居民自發保存老建築物及改造，團結共同商討約定建築物的保存及更新方法，更和市公所通力合作：如將電線桿降低與建築物的屋簷同高、將變電箱移至不妨礙觀瞻的空地、小巷道的地面有精心的鋪造導引觀光客，川越市公所還聯合東武鐵道公司共同推動觀光宣傳。在保存傳統中加入「現代小時尚」感的城鎮再造毫無違和感的獨一無二。

文化遺產可以是靜態的一景一物，也可以是動態的活動，每年10月第3周的六、日舉辦的川越彩轎祭典，兩天吸引100萬人潮觀光客，數量是整個城市35萬市民的3倍，觀光客帶入的消費力，讓這個擁有「小江戶」之稱的古老城市，活潑了起來。

(中國時報)