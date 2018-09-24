VERSACE春夏大秀 巨星排排坐

2018年09月24日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

名模凱亞葛柏穿上碎花拼接襯衫式洋裝，外搭垂墜感十足的印花紗裙和印花絲襪，層次分明地堆疊出VERSACE式的性感魅力。（VERSACE提供）

丹麥超模Freja Beha Erichsen身著由彩色線條及「井字號」組成的印花為大秀開場。（VERSACE提供）

名模貝拉哈蒂德一襲斜肩抓皺洋裝別具復古風範，腳上由品牌Chain Reaction系列運動鞋延伸出的涼鞋款式，亦是本季的主打單品之一。（VERSACE提供）

源自復古旅行箱造型的全新包款Conglobo及以螢光PVC材質打造的大尺碼托特包，為2019春夏VERSACE女郎開啟一場嶄新的冒險旅程。（東方IC）

夜晚的光環是屬於VERSACE的，為了品牌2019春夏女裝發表現身的家族成員們，聚集米蘭Palazzo delle Scintille的巨型拱頂下，他們身上的梅杜莎頭像、希臘迴紋，成了無需言語即可心領神會的入場券。目光所及之處，曲線畢露的翹臀和熱鬧的動物紋，三三兩兩隨機組合成拍照陣容，讓等待大秀開場的時間，也充滿了觀察的樂趣。由妮姬米娜（Nicki Minaj）、芮塔歐拉（Rita Ora）和男星路克伊凡斯（Luke Evans）等人組成的頭排，成了這場盛會的最佳人形立牌，為大秀埋下娛樂性十足的線索。

伴著饒舌歌手Quay Dash節奏感十足的音樂下，丹麥超模Freja Beha Erichsen為系列開場，緊接著Natasha Poly、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和凱亞葛柏（Kaia Gerber）等身影一一浮現，壓軸登場的90年代超模Shalom Halow更昂首繞場，於伸展台上自信呈現時至今日VERSACE女郎的完美縮影。

鮮豔色彩 展現迷人線條

背後操刀的品牌創意總監Donatella Versace，本季再次強調VERSACE女郎的經典形象，以濃郁搶眼的鮮豔彩色線條、似hashtag井字號變身的印花和人造蟒蛇皮紋路，完成令人眼花撩亂的超高識別度。帶點復古風格的斜肩洋裝，不對稱及抓皺細節描繪出迷人線條，強調腰身的立體剪裁夾克和誇張的喇叭褲則同等吸引目光，垂墜感十足的印花薄紗布料和側邊高衩的緞面洋裝，亦層次分明地堆疊出VERSACE式的性感魅力。

(中國時報)