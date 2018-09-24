Roberto Cavalli 重新定義性感

2018年09月24日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

手袋上以鉚釘環繞出品牌全新的Cavalli Logo，且被大量運用於耳環、頸鍊等多種配件上。（CFP）

Roberto Cavalli 2019春夏女裝系列，新任創意總監Paul Surridge以不規則剪裁及機能性短褲內搭，挖掘女性身體傳遞的不同能量。（Roberto Cavalli提供）

印象中性感狂野的義大利品牌Roberto Cavalli，在新任創意總監Paul Surridge接管後，似乎有了不同的樣貌。2019春夏女裝系列發表會，即選在工業風格濃厚的廠房中舉行，女性透過裸露肌膚所傳達而出的身體能量，在此被重新定義，並與異國風情融為一氣，再經運動輪廓洗禮，形成Cavalli女郎讚嘆自信曲線之美的全新篇章。

出身男裝的Surridge，發揮剪裁長才，採用長度較短的裙擺展現出更為年輕化的身形比例，而模特腿上內搭的機能性布料短褲，更是本季伸展台上拉長線條的法寶，在奢華氣場中，帶出流暢又清新的運動氣息。

品牌代表性的手工藝，則透過北非靈感浮現，遊牧民族般的寬鬆條紋上衣、刺繡與蟒蛇皮拼接技術，營造出大膽的波西米亞風情。肌膚亦躍身成為服裝的紋理之一，藉由不對稱的幾何鏤空、U型低胸剪裁，與布料形成自然的圖樣，在誇張華麗的品牌核心中，試圖找回摩登日常的新形象。

(中國時報)