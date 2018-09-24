香奈兒奢華保養發現新肌密

2018年09月24日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

香奈兒奢華金燦賦活精萃40ml，1萬6800元。（香奈兒提供）

香奈兒保養暨美妝品全球發言人Armelle Souraud。（香奈兒提供）

香奈兒奢華金燦賦活精萃、香奈兒奢華極萃乳霜情境圖。（香奈兒提供）

香奈兒經典茉莉精萃油。（香奈兒提供）

香奈兒「奢華金燦賦活精萃」是品牌話題新品，台灣不僅成為全球首發市場，品牌還由保養暨美妝品全球發言人Armelle Souraud來台發表，展現對於在地市場的重視。

經典成分取材五月梵尼蘭

從1927年香奈兒女士研發出第一個保養品、專為臉部按摩保養而生的HUILE DE JASMIN後，近百年護膚配方持續受到頂級客層擁戴，在去年推出向經典致敬的「經典茉莉精萃油」後，更成為品牌最夯保養商品之一，也是名媛貴婦梳妝台上必備的保養油。

Armelle Souraud表示，品牌除向經典取經，也不斷在世界上找尋新成分，其中位在法國、美國、日本研發中心有250位科學家不斷找尋最好的成分；自2002年開始發表奢華精質系列，主要經典成分取材自馬達加斯加島 「五月梵尼蘭」，成為時尚精品族群指定愛用的產品，也是品牌品項中忠誠度最高的系列。

5種全新植萃當祕密武器

五月梵尼蘭已然是奢華系列的代表性成分，近8年來，香奈兒秉持與自然共存共榮的方式，研究超過500多種野生植物，最後在實驗室淬鍊出超過60種天然植萃，終於找到5種全新的植物萃取展現優越的生物活性特質脫穎而出，成為嶄新保養品成分；其中，以修護特質聞名於世的「黃金麒麟草」萃取，即成為全新「奢華金燦賦活精萃」的核心配方。至於其他新成分，也將成為未來新品的祕密武器。

奢華金燦賦活精萃成為奢華家族的一員，除了保養新品的加入，讓美妝迷欣喜，品牌也帶來獨創按摩保養美學，保養前先啟動肌膚開機儀式，不只針對臉部輪廓按摩，也包含對頭皮的按摩，讓整體身心進入放鬆，再享受給自己的奢華保養。

(中國時報)